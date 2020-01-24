Не надо много концертов и зарубежных артистов – Токаев о праздновании 175-летия Абая

Эти мероприятия должны нести практическое значение, идеологическую нагрузку.

На расширенном заседании правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев выказался за рациональные траты средств на празднование юбилея великого Абая, передает корреспондент zakon.kz.

Необходимо сократить средства. Не надо организовывать много концертов, привлекать зарубежных артистов даже при помощи спонсорских средств. Мне кажется, надо в деловом ключе провести все эти мероприятия. Вы - самый опытный среди акимов, поэтому внимательно посмотрите на все мероприятия, которые будут проводиться в рамках празднования 175-летия великого Абая, - сказал глава государства, обращаясь к акиму ВКО Даниалу Ахметову.

По его мнению, следует "внести в эти мероприятия просветительское начало".

Эти мероприятия должны нести практическое значение, идеологическую нагрузку. Именно с этой точки зрения нужно подходить к подобного рода мероприятиям, прежде всего к празднованию 175-летия великого Абая, - заключил Токаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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