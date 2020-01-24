В аэропорту Алматы показали, как будут встречать больного коронавирусом

Каждая служба проверила свою готовность на случай выявления подозрительного больного.

В соседнем Китае вспышки нового коронавируса. В международном аэропорту Алматы провели учения на случай, если заболевший прибудет в нашу страну, передает zakon.kz.

По легенде в 10.57 диспетчерам аэропорта с борта самолета поступает информация о пассажире, у которого бортпроводник выявил повышенную температуру, кашель, недомогание, ухудшение состояния организма.

При опросе пассажира бортпроводник выясняет, что он живет в провинции Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса, и летит с гостевым визит в Алматы. Также по легенде, незадолго до вылета, больной отмечал озноб, кашель, головную боль. Этим рейсом летело 150 человек и 8 членов экипажа.

Как только выявлен заболевший пассажир, в самолете всем выдают маски, а данного пассажира изолируют.

Тем временем на земле, после получения сигнала, готовятся к приему рейса, оповещаются все службы аэропорта и городских служб, выезжает бригада скорой помощи.

Когда самолет приземляется, служба спецтранспорта отводит самолет на санитарную стоянку 56, входы и выходы в пассажирский терминал оцепляет полиция, усиливается контроль за порядком, приостанавливается пограничный контроль до проведения противоэпедимических мероприятий.

Специалист санитарно-карантинного пункта совместно с дежурным врачом поднимаются на борт самолета, проводят сбор эпиданамнеза у больного, измеряют температуру тела всех пассажиров тепловизором.

После этого пассажиров, кроме заболевшего, довозят в зал прилета, где снова проходят через тепловизор, далее у всех пассажиров берут данные.

Прибывшие врачи скорой помощи в защитных костюмах, при поддержке служб аэропорта подъезжают к самолету, где опрашивают больного, осматривают его и госпитализируют для лечения и обследования.

В это же время данный пассажир проходит паспортный контроль. Через 20 минут больной уже доставлен в инфекционную больницу.

После этого в самолете проводят дезинфекцию, в зале международных прилетов открывают паспортный контроль пассажиров. Всем контактным лицам, летевшим одним рейсом с заболевшим, выдают рекомендации о том, что при ухудшении самочувствия нужно в обязательном порядке обратиться к врачу по месту жительства.

Мы проверяем готовность на случай выявления подозрительного больного, каждая служба показала свои действия, работу, как они будут реагировать, если в самолете будет лететь пассажир с симптомами коронавируса, заранее был составлен сценарий, где прописан алгоритм действий по времени, - сказала заместитель руководителя алматинского отдела управления Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте города Алматы Гульайым Исмагулова.

В учениях приняли участие службы аэропорта Алматы, специалисты Департамента ККБТУ Алматы, Алматинского отдела управления ККБТУ на транспорте, санитарно-карантинного пункта и медицинской службы аэропорта, Национального научного центра особо опасных инфекций, Управления общественного здоровья города Алматы (специалист-эпидемиолог, инфекционист, бригада скорой помощи), Центра дезинфекции по Алматы с дезинфекционной бригадой.

Альберт Ахметов

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