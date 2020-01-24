Токаев: Упал самолет, мне пишут пострадавшие, они не получают компенсацию
Всего пострадало 52 человека. Им будет оказана помощь местными исполнительными органами и министерством труда и социальной защиты - Скляр
Токаев поручил ускорить процесс выплат компенсаций пассажирам, пострадавшим в авиакатастрофе 27 декабря в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.
В ходе расширенного заседания, он рассказал, что ему поступают письма от пострадавших о том, что они не получают компенсацию. Хотя из-за трагедии оказались не дееспособными, кто-то потерял работу, кто-то до сих пор находится на лечении.
Пострадавшие не получают денежную компенсацию. Что делается в этой связи? – спросил Президент у Романа Скляра.
Семьям погибших было перечислено по 4 млн тенге. Страховая компания пассажирам выплатит компенсацию в ближайшее время, - ответил заместитель премьер-министра.
А что касается людей, кто получили травмы, лечатся, остались нетрудоспособными, - уточнил Токаев.
Всего пострадали 52 человека. Им будет оказана помощь местными исполнительными органами и министерством труда и социальной защиты, - ответил Скляр.
Ускорьте! Люди которые пострадали, должны получить помощь не обращая внимания на акиматы. Решите проблему в ближайшее время, - поручил глава государства.
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Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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