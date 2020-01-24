В Казахстане предстоит модернизация пенсионной системы

Наша цель - не раздать все накопления сейчас - Токаев.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства рассказал о том, что подходы к реформе пенсионной системы будут сформированы к середине 2020 года, передает zakon.kz.

Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости, - сказал он.

Глава государства: Что касается использования части пенсионных отчислений на приобретение жилья и иные нужды. Сделан первый шаг в решении этого важного вопроса. Наша цель - не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 24 января 2020 г.

По его словам, предстоит ускорить модернизацию пенсионной системы.

Правительство и НБ начинают реализацию этой реформы. Постепенно будут расширять круг граждан, которым можно предоставить такую возможность. Предстоит также ускорить модернизацию и пенсионной системы. Вокруг нее много дискуссий, но в середине года нужно определиться с нашими подходами и решениями, - уточнил глава государства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!