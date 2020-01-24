Об опасности отравления детей парацетамолом предупредили медики

Специфика парацетамола такова, что требует точного соблюдения дозировки и схемы приема, а также не допускает самолечения.

Специалисты детской городской клинической инфекционной больницы Алматы предупредили о родителей о возможности опасности получить отравление при лечении детей жаропонижающими средствами, передает zakon.kz.

Парацетамол – одно из самых популярных лекарств, которое есть практически в каждом доме, у всех в аптечке. В состав многих так называемых противогриппозных средств, облегчающих симптомы простуды, входит именно парацетамол. Пестрят рекламы на телевидении от жара и от боли, и чуть ли не от плохого настроения рекламируют принимать парацетамол. Так же его часто дают детям. Данное вещество, безусловно, имеет доказанную эффективность с одной стороны, но с другой,- бесконтрольное применение препарата может обернуться нежелательными последствиями. Парацетамол входит в число важнейших лекарств, рекомендуемых ВОЗ детям. Однако специфика парацетамола такова, что требует точного соблюдения дозировки и схемы приема, а также не допускает самолечения. Аспирин детям до 16 лет категорически применять нельзя! – говорится на странице больницы в соцсети.

Чем опасны жаропонижающие средства

Парацетамол (ибупрофен) образует в процессе обмена веществ опасные для здоровья соединения, которые в норме связываются в печени и благополучно выводятся из организма, если доза была терапевтическая. Если же имеется передозировка, это приводит к необратимым повреждениям клеток печени, и приводит к летальному случаю.

Однако пагубное воздействие этим не ограничивается: под удар попадают фактически все ключевые органы: сердце, почки, поджелудочная железа и ЦНС.

Отравление парацетамолом произойдет, если:

• ошибочно большой дозы приёма (чаще риску подвержены дети)

• не соблюдение 6 часового интервала

• приёма одновременно нескольких препаратов на основе парацетамола: даже если дозировка каждого препарата не была превышена, в сумме они дают передозировку(например очень часто бывает так: мама дала сироп парацетамола, через 20 минут не получила снижения температуры и вставила ректально свечу с действующим веществом –парацетамол!);

• приёма сразу нескольких препаратов, воздействующих на печень: лекарств с парацетамолом, антигистаминов (противоаллергических препаратов), барбитуратов (снотворных и успокоительных препаратов);

• длительного и бесконтрольного употребления препарата в больших дозах;

• в случаях индивидуальной непереносимости (аллергической реакции или повышенной чувствительности к препарату);

Симптомы передозировки парацетамолом:

Если мы имеем дело с острым отравлением, то: первые сутки появляются приметы общей интоксикации: плохое самочувствие, бледность и потливость, головная боль, тошнота, иногда рвота, отказ от еды из-за отсутствия аппетита. Далее развивается печеночная недостаточность, если не оказать своевременно помощь, финал может быть очень плачевным.

Кроме того, если говорить о новорожденных малышах (возрастом менее 1 месяца), то для них передозировка парацетамола чрезвычайно опасна. Она может моментально прекратить работу печени и стать причиной гибели ребенка.

В случае передозировки парацетамолом, действовать нужно быстро и по правилам:

• Сразу же вызвать скорую помощь.

• Промыть желудок, дав выпить большое количество подсоленной воды (минимум пару стаканов), а при необходимости – надавив на корень языка для инициации рвоты.

• Принять адсорбенты для связывания и выведения токсинов.

Как избежать отравление парацетамолом:

• Хранить парацетамол (как и всю остальную аптечку), в не доступном для детей местах.

• Принимать препараты с парацетамолом только по указанной доктором или в инструкции схеме (с обязательным выдерживанием интервала не менее 6 часов и не дольше 5 дней).

• Не заниматься самолечением и не принимать (а также не давать детям) парацетамол/ибупрофен по любому поводу, это может привести не только к интоксикации, но и к другим негативным последствиям: например к риску развития бронхиальной астмы.

• Не употреблять просроченные препараты: их действенность снижается и возникает желание добиться нужного результата путём увеличения дозы, что чревато передозировкой со всеми её неприятными последствиями.

• Строго придерживаться противопоказаний

Вместе с тем медики напомнили, что не нужно бояться повышения температуры при ОРВИ. Повышение температуры запускает противовирусный иммунитет, который, помогает организму самому справиться с проблемой, причем, основная выработка собственного интерферона начинается с температуры 38,3-38,5С.

Жаропонижающие средства тормозят противовирусный иммунный ответ, удлиняя сроки выздоровления. Врачи назначают препараты с температурой 38,5С, а в Европе с 39,0С и выше.

При температуре ниже этих цифр рекомендуем - обильное питье из расчета 100мл/кг в сутки, не перекутывать ребенка, использовать обтирание, как метод снижения температуры, - резюмируется в публикации.

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