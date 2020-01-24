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В Китае 10 городов закрыли транспортное сообщение из-за нового вируса

По последним данным, более 830 человек в стране заразились новым вирусом.

Фото : Фотодепозит24 января 2020, 13:14

В Китае девять городов провинции Хубэй вслед за Уханем, который стал очагом распространения смертельного вируса, закрыли транспортное сообщение, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Теперь число городов, где в той или иной степени не ходит транспорт, достигло десяти. Транспортное сообщение закрыли в таких населенных пунктах, как: Ухань (11 млн. человек), Чиби (534 тыс. человек), Эчжоу (1,08 млн.), Хуанган (7,5 млн.), Сяньтао (1,6 млн.), Чжицзян (550 тыс.), Цяньцзян (963 тыс.), Хуанши (2,7 млн.), Эньши (809 тыс.) и Сяньнин (2,5 млн.).

Меры затронули более 29,2 млн. жителей провинции.

По последним данным, более 830 человек в Китае заразились новым вирусом. При этом 26 пациентов скончались.


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