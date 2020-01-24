Легендарный дом продают в Алматы

Долгое время дом хранил изначальный облик.

В Алматы продают легендарный дом кинематографистов или "лауреатник". Общая площадь составляет 1 400 кв. м, стоимость — 900 млн тенге, сообщает krisha.kz.

Здание находится на Богенбай батыра — Зенкова. Его сдали в эксплуатацию в декабре 1941 года. По некоторым сведениям, дом строили для профессорско-преподавательского состава КазПИ имени Абая, но история внесла свои коррективы. В годы Великой Отечественной войны туда заселили наиболее статусных эвакуированных деятелей кино.

Среди знаменитых жильцов — режиссёр, народный артист СССР, профессор Борис Бабочкин, деятели советского кино Григорий Рошаль, Григорий Козинцев, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, братья Васильевы, Иван Пырьев и другие.

В распоряжении кинематографистов было всего восемь трёхкомнатных квартир, поэтому лауреаты и их родные, порядка 70 человек, жили по несколько семей.

Атмосферу той эпохи передают многочисленные мемуары героев. Григорий Козинцев, режиссёр с мировой известностью, описывал быт так: "Полное "На дне" Горького. Со стен течёт — сырость. Четыре койки. "..." Трауберги жили впятером. Бабочкин, приехав позднее, долго добивался ордера в этот дом, а когда добился, вынужден был вселиться туда вдесятером — с женой, детьми и родственниками, приехавшими из Саратова. Эйзенштейн разместил свою огромную библиотеку, которую вёз из Москвы, ибо без книг существовать не мог, в одной комнате. Но никто не роптал. Вся страна жила так".

Долгое время дом хранил изначальный облик. В начале 2000-х объект реконструировали и перепрофилировали в коммерческий, надстроили дополнительный уровень. О богатой истории дома теперь свидетельствуют только памятные таблички.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!