Госсекретарь США посетит Казахстан в феврале
Изначально он планировал приехать в Казахстан пятого января.
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Казахстан в начале февраля, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил журналистам, что визит Помпео запланирован на 1-2 февраля.
О цели визита и вопросах, которые будут обсуждаться, пока неизвестно.
Госсекретарь США планировал посетить Казахстан еще пятого января. Сообщалось, что он встретится с Касым-Жомартом Токаевым и обсудит вопросы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Но второго января Помпео пришлось отложить визит в связи с беспорядками у посольства США в Ираке.
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