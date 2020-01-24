Госсекретарь США посетит Казахстан в феврале

Изначально он планировал приехать в Казахстан пятого января.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Казахстан в начале февраля, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил журналистам, что визит Помпео запланирован на 1-2 февраля.

О цели визита и вопросах, которые будут обсуждаться, пока неизвестно.

Госсекретарь США планировал посетить Казахстан еще пятого января. Сообщалось, что он встретится с Касым-Жомартом Токаевым и обсудит вопросы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Но второго января Помпео пришлось отложить визит в связи с беспорядками у посольства США в Ираке.

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