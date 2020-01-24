Боксер Мирас-Али Сарсенов назвал неожиданную причину перехода в профессионалы

Следующий его бой в профи пройдет в марте месяце.

Не так давно, знаменитый боксерский сайт BoxRec опубликовал рейтинг казахстанских боксеров профессионалов, который традиционно возглавил "Король среднего веса" Геннадий Головкин. Пройдя по списку, можно найти около 100 отечественных бойцов, которые с разной степенью успеха выступают на профи-ринге. В конце прошлого года армию казахстанских боксеров-профессионалов пополнил перспективный призер чемпионата страны 2018 года среди любителям Мирас-Али Сарсенов (2-0, КО 1). Крайний бой на профи-ринге на данный момент он провел 16 декабря в Алматы во втором полулегком весе, выиграв по очкам у Аскара Рагимова из Азербайджана. В интервью корреспонденту zakon.kz Мирас-Али рассказал о том, что стало ключевым моментом при переходе в профессионалы, и почему он решил не уезжать в Америку.

- Мирас-Али расскажи немного о себе, где родился, когда начал заниматься боксом?

- Родом я сам из города Тараз, где и начал заниматься боксом. В спорт пришел, когда мне было 9 лет к моему первому тренеру Мурату Жарымбетову. И уже буквально через год занятий боксом, начал принимать участия в турнирах. Я думаю, что успехи казахстанских боксеров на международной арене способствовали тому, что я решил прийти именно в этот вид спорта. Как раз это было тогда, когда наш земляк Бахтияр Артаев только вернулся из афинской Олимпиады с золотом, и мы, мальчишки, конечно же, мечтали повторить этот спортивный путь.

- Помнишь тот момент, когда понял, что будешь профессионально заниматься спортом?

- У меня все шло планомерно. В 15 лет я приехал в Алматы, где поступил Республиканскую школу-интернат в Шаныраке, где занимался под руководством легендарного боксера, заслуженного тренера РК Каримжана Абдрахманова. После окончания вернулся в родной город, поступил в ТарГУ и уже с тех пор моим наставником был Копбосын Сыдыгалиев. В принципе, по юношам и молодежи прошел большое количество турниров, в том числе международных, где становился победителем и призером. В частности, в Баку, в Украине, в Дагестане, во многих других городах и странах ближнего и дальнего зарубежья.

- Когда принял решение перейти в профи?

- Честно сказать, профессиональный бокс мне всегда нравился своей зрелищностью. Был один эпизод. На чемпионате Казахстана 2018 года, который проходил в Актау, я выигрываю у местного боксера Санатали Тольтаева, судьи поднимают мою руку. Однако, в тот же вечер судьи меняют решение, и выносят вердикт в пользу соперника. Тогда, честно сказать, у меня наступило некое разочарование, и понял, что хочу перейти в профессиональный бокс.

- Огромное количество казахстанских боксеров, уезжает за границу, в частности США и Канаду, где заключают контракты с местными промоутерами. Насколько я знаю, ты решил остаться здесь. Почему?

- Да, я согласен, много наших боксеров уезжает за границу. Но там ведь тоже, не так все просто. Я услышал о менеджерской компании МТК Казахстан. Нашел их в социальных сетях, начал писать, отправил фотографии и видео с поединков. После этого, из компании вышли на меня, меня все устроило, договорились о сотрудничестве очень быстро.

- В прошлом году, с момента дебюта, ты провел сразу 2 поединка за короткий период. Какие планы на ближайший год?

- Я думаю, что следующий бой пройдет в марте месяце. Вообще, на этот год планирую провести минимум 5 поединков. И хотелось бы, что это были уже 6-раундовые бои. Чтобы быстрее набрать рекорд и встречаться на ринге с серьезными соперниками. Не буду оригинален, моя мечта стать чемпионом мира. Буду прилагать все свои возможности, чтобы как можно скорее сразиться за один из чемпионских поясов.

Альберт Ахметов

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