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Боксер Мирас-Али Сарсенов назвал неожиданную причину перехода в профессионалы

Следующий его бой в профи пройдет в марте месяце.

Фото : Zakon.kz24 января 2020, 15:26

Не так давно, знаменитый боксерский сайт BoxRec опубликовал рейтинг казахстанских боксеров профессионалов, который традиционно возглавил "Король среднего веса" Геннадий Головкин. Пройдя по списку, можно найти около 100 отечественных бойцов, которые с разной степенью успеха выступают на профи-ринге. В конце прошлого года армию казахстанских боксеров-профессионалов пополнил перспективный призер чемпионата страны 2018 года среди любителям Мирас-Али Сарсенов (2-0, КО 1). Крайний бой на профи-ринге на данный момент он провел 16 декабря в Алматы во втором полулегком весе, выиграв по очкам у Аскара Рагимова из Азербайджана. В интервью корреспонденту zakon.kz Мирас-Али рассказал о том, что стало ключевым моментом при переходе в профессионалы, и почему он решил не уезжать в Америку.

- Мирас-Али расскажи немного о себе, где родился, когда начал заниматься боксом?

- Родом я сам из города Тараз, где и начал заниматься боксом. В спорт пришел, когда мне было 9 лет к моему первому тренеру Мурату Жарымбетову. И уже буквально через год занятий боксом, начал принимать участия в турнирах. Я думаю, что успехи казахстанских боксеров на международной арене способствовали тому, что я решил прийти именно в этот вид спорта. Как раз это было тогда, когда наш земляк Бахтияр Артаев только вернулся из афинской Олимпиады с золотом, и мы, мальчишки, конечно же, мечтали повторить этот спортивный путь.

- Помнишь тот момент, когда понял, что будешь профессионально заниматься спортом?

- У меня все шло планомерно. В 15 лет я приехал в Алматы, где поступил Республиканскую школу-интернат в Шаныраке, где занимался под руководством легендарного боксера, заслуженного тренера РК Каримжана Абдрахманова. После окончания вернулся в родной город, поступил в ТарГУ и уже с тех пор моим наставником был Копбосын Сыдыгалиев. В принципе, по юношам и молодежи прошел большое количество турниров, в том числе международных, где становился победителем и призером. В частности, в Баку, в Украине, в Дагестане, во многих других городах и странах ближнего и дальнего зарубежья.

- Когда принял решение перейти в профи?

- Честно сказать, профессиональный бокс мне всегда нравился своей зрелищностью. Был один эпизод. На чемпионате Казахстана 2018 года, который проходил в Актау, я выигрываю у местного боксера Санатали Тольтаева, судьи поднимают мою руку. Однако, в тот же вечер судьи меняют решение, и выносят вердикт в пользу соперника. Тогда, честно сказать, у меня наступило некое разочарование, и понял, что хочу перейти в профессиональный бокс.

- Огромное количество казахстанских боксеров, уезжает за границу, в частности США и Канаду, где заключают контракты с местными промоутерами. Насколько я знаю, ты решил остаться здесь. Почему?

- Да, я согласен, много наших боксеров уезжает за границу. Но там ведь тоже, не так все просто. Я услышал о менеджерской компании МТК Казахстан. Нашел их в социальных сетях, начал писать, отправил фотографии и видео с поединков. После этого, из компании вышли на меня, меня все устроило, договорились о сотрудничестве очень быстро.

- В прошлом году, с момента дебюта, ты провел сразу 2 поединка за короткий период. Какие планы на ближайший год?

- Я думаю, что следующий бой пройдет в марте месяце. Вообще, на этот год планирую провести минимум 5 поединков. И хотелось бы, что это были уже 6-раундовые бои. Чтобы быстрее набрать рекорд и встречаться на ринге с серьезными соперниками. Не буду оригинален, моя мечта стать чемпионом мира. Буду прилагать все свои возможности, чтобы как можно скорее сразиться за один из чемпионских поясов.

Альберт Ахметов


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