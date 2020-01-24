Названа дата и место дебюта Казахстана в UFC
Рахмонов стал первым бойцом из Казахстана, подписавшим контракт с UFC.
Вице-президент Федерации ММА Казахстана Асылбек Дюсенов на своей странице в Instagram назвал точную дату и место боя нашего соотечественника Шавката Рахмонова в сильнейшей в мире смешанных единоборств лиге UFC. Это будет первый бой спортсмена из Казахстана в UFC в истории, передает zakon.kz.
- А вот и первый соперник Шавката Рахмонова (12-0, в других лигах) в дебютном бою UFC, Бартож Фабинский (14-3/3-1 в UFC) опытный и очень сильный боец из Польши! Лондон, 21 марта на UFC Fight night 171. Пожелаем удачи нашему бойцу и конечно же победы, - написал Асылбек Дюсенов.
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А вот и первый соперник Шавката Рахмонова (12-0 ????????) в дебютном бою UFC, Бартож Фабинский (14-3/3-1 в UFC ????????) опытный и очень сильный боец из Польши! Лондон ????????, 21 марта на UFC Fight night 171. Пожелаем удачи нашему бойцу и конечно же Победы! ???????????????????????? ???????????????????????? ЖАЛЫНДАП ЖАНҒАН ОТ БОЛ! ОТ БОЛА АЛМАСАҢ ЖОҚ БОЛ! БУДЬ СИЛЬНЫМ! ИНАЧЕ ЗАЧЕМ ТЕБЕ БЫТЬ! BE STRONG! OR WHAT ARE YOU LIVING FOR! #⃣#⃣#⃣ #KAZMMA #UFC #GORILLAENERGY #MMA #MMATOPTEAM #ММА #KZ #KAZAKHSTAN #КАЗАХСТАН #BESTRONG #БУДЬСИЛЬНЫМ #БУДЬСИЛЬНЫМИНАЧЕЗАЧЕМТЕБЕБЫТЬ #bestrongorwhatareyoulivingfor
Добавим, что Рахмонов стал первым бойцом из Казахстана, подписавшим контракт с UFC. В его активе 12 побед в 12 боях в ММА, причем все поединки он выиграл досрочно (семь нокаутом и пять сдачей соперника).
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