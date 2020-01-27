Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Легендарный баскетболист Коби Брайант разбился на своем вертолете

Пятикратному чемпиону НБА был 41 год.

Фото : sport.ua27 января 2020, 02:11

Американский баскетболист Коби Брайант разбился на своем вертолете в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, передает zakon.kz.

Всего на борту находились пять человек. Причины катастрофы пока не ясны.

Портал TMZ опубликовал фотографии с места крушения.

Спортсмену был 41 год. Всю свою профессиональную карьеру он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс". Он выиграл пять чемпионатов и провел 18 Матчей всех звезд. Его называют одним из величайших игроков НБА. У спорстмена осталось четверо детей - Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты