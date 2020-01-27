Легендарный баскетболист Коби Брайант разбился на своем вертолете

Пятикратному чемпиону НБА был 41 год.

Американский баскетболист Коби Брайант разбился на своем вертолете в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, передает zakon.kz.

Всего на борту находились пять человек. Причины катастрофы пока не ясны.

Портал TMZ опубликовал фотографии с места крушения.

Спортсмену был 41 год. Всю свою профессиональную карьеру он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс". Он выиграл пять чемпионатов и провел 18 Матчей всех звезд. Его называют одним из величайших игроков НБА. У спорстмена осталось четверо детей - Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Ο Κόμπι Μπράιαντ ταξίδευε με άλλους τρεις όταν ξέσπασε φωτιά. Οι τρεις επιβάτες και τα δύο άτομα που ήταν πλήρωμα σκοτώθηκαν.#cobebryant pic.twitter.com/H43r6ObdKp — Σκληρός Καργιόλης️ (@Mitsogrande) January 26, 2020

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