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В Чечне задержали 25 человек за мем с Кадыровым

На меме он изображен в одежде православного священника.

Фото : twitter27 января 2020, 08:38

В нескольких городах Чечни задержали 25 человек за распространение коллажа с изображением человека, похожего на Рамзана Кадырова, сообщает 24tv.ua.

Как сообщают источники, среди задержанных есть и подростки школьного возраста.

Так, 11 человек задержаны в городе Шали (от школьников до 62-летнего таксиста), в селе Герменчук задержали четверых (двоих школьников и двух молодых людей 25−30 лет), еще десять человек были взяты в соседнем Курчалоевском районе.

Причем полицейские забирали не только тех, кто рассылал коллаж, но и получателей.

Всех доставили в ИВС отдела МВД по Шалинскому району, где они провели ночь. При этом полицейские не оформили протоколы задержания. По информации журналистов, задержанных подвергают избиениям.


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