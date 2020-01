Появились снимки рынка в Ухане - очага коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса, передает "Российская газета".

По мнению представителей местных властей, нелегальные продажи диких животных на рынке происходили в условиях сплошной антисанитарии: на фотографиях видно, как полы и стены помещений, где продавали животных, полны грязи и забрызганы кровью.

This virus started in Wuhan China. The problem with China is no regulations. This is part of what the Trump admin wants 0 regulations. This was started in a street meat market. Where the blood of the animals just drains in the street. Think about what regulations prevent. pic.twitter.com/SFbReollPB