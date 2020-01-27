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Почему Казахстан не вывозит своих граждан из Китая

Китайская сторона еще ни одной стране разрешения на вывоз своих граждан не давала, пояснили в МИД.

Фото : Pixabay27 января 2020, 10:21

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров опроверг информацию о том, что ряд стран будут вывозить своих студентов из Китайской Народной Республики. Он сообщил, что на самом деле Китай не давал разрешения ни одной стране вывозить своих граждан, передает zakon.kz.

В СМИ появилась информация о том, что ряд стран, включая Узбекистан и США, собираются эвакуировать своих граждан из Ухани, где распространяется новый вирус.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пояснил, что в министерстве еще до введения карантина собрали информацию о количестве казахстанцев в этом городе и готовились к различным сценариям. Но китайские власти закрыли Ухань и никого не выпускают.

Казахстанские дипломаты в КНР, как и посольства других стран, начали прорабатывать пути эвакуации казахстанцев. В первые же дни объявления карантина они направили соответствующие письма-запросы китайской стороне о такой возможности.

Китайская сторона еще ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин. Но новость уже живет своей жизнью..., - написал Смадияров на своей странице в Facebook.

Ранее в МИД сообщали, что в Ухани находятся около ста казахстанских студентов. Дипломаты держат с ними связь. В целом в Китае находятся более 10 тысяч казахстанских студентов. Не все из них встают на консульский учет, поэтому им помочь могут не сразу.


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