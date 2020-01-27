Изнасилование пассажирки в Павлодаре: таксисту вынесли приговор

Обвиняемого признали виновным в изнасиловании и грабеже.

Таксисту Indriver, которого обвинили в изнасиловании пассажирки, вынесли приговор, передает zakon.kz со ссылкой на суд № 2 города Павлодара.

Суд города Павлодар признал таксиста виновным в изнасиловании и грабеже, и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Кроме того, обвиняемый должен выплатить потерпевшей моральный ущерб в миллион тенге.

Осенью прошлого года фонд "Немолчи.kz" сообщил, что летом 2019 года пассажирку такси изнасиловал водитель, отобрав дорогостоящий телефон. По словам пострадавшей, вначале подозреваемый признался в содеянном и предлагал 100 тысяч тенге за моральный ущерб. Но потом на следствии стал говорить, что он вместе с пассажиркой выпивали и все состоялось по обоюдному согласию.

Фонд "Немолчи.kz" сообщает, что после вынесения приговора "осужденный таксист устроил дебош в суде, начал разбивать стекло, кричать на потерпевшую "Кто будет кормить моих детей?".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!