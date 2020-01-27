Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Изнасилование пассажирки в Павлодаре: таксисту вынесли приговор

Обвиняемого признали виновным в изнасиловании и грабеже.

Фото : Pixabay27 января 2020, 11:09

Таксисту Indriver, которого обвинили в изнасиловании пассажирки, вынесли приговор, передает zakon.kz со ссылкой на суд № 2 города Павлодара.

Суд города Павлодар признал таксиста виновным в изнасиловании и грабеже, и приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. Кроме того, обвиняемый должен выплатить потерпевшей моральный ущерб в миллион тенге.

Осенью прошлого года фонд "Немолчи.kz" сообщил, что летом 2019 года пассажирку такси изнасиловал водитель, отобрав дорогостоящий телефон. По словам пострадавшей, вначале подозреваемый признался в содеянном и предлагал 100 тысяч тенге за моральный ущерб. Но потом на следствии стал говорить, что он вместе с пассажиркой выпивали и все состоялось по обоюдному согласию.

Фонд "Немолчи.kz" сообщает, что после вынесения приговора "осужденный таксист устроил дебош в суде, начал разбивать стекло, кричать на потерпевшую "Кто будет кормить моих детей?".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты