В Нур-Султане объявлена чрезвычайная ситуация

Причины объявления - это нарушение систем жизнеобеспечения, возможности доставки своевременно людей к местам проживания и местам работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами.

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК сообщил, что в столице из-за погодных условий объявлена чрезвычайная ситуация, передает корреспондент zakon.kz.

У нас по городу Нур-Султану чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. На данное время готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, частично там, где имеются затруднения, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться, - сказал Юрий Ильин.

Причины объявления - это нарушение систем жизнеобеспечения, возможности доставки своевременно людей к местам проживания и местам работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами.

Поэтому в зависимости от обстановки на территории акимата регионов принимают решение об объявлении чрезвычайной ситуации.

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