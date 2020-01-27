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Сельских акимов подозревают во взяточничестве 

Досудебные расследования продолжаются.

Фото : Zakon.kz27 января 2020, 11:43

В январе в ряде регионов страны Антикоррупционной службой начаты досудебные расследования в отношении акимов районных и сельских округов по подозрению в коррупции, сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении акима сельского округа Ески Икан Кентау по факту взяточничества.

Он подозревается в получении взятки в сумме 2 млн тенге из ранее оговоренных 4 млн 150 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за подписание ситуационной схемы земельного участка, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Аким вину признал и заявил в присутствии адвоката ходатайство о проведении ускоренного расследования.

В Алматинской области проверяется причастность бывшего акима Байсеркенского сельского округа Илийского района и должностных лиц акимата к незаконному изменению целевого назначения земельного участка площадью 10 га. в п.Жана Даур, с крестьянского на личное подсобное хозяйство. В указанном регионе бывший аким Панфиловского сельского округа Талгарского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков в санаторной, водоохранной зонах и на ирригационных сетях. 24 января в отношении подозреваемого санкционировано содержание под стражей.

Досудебные расследования продолжаются. Окончательные решения о степени вины подозреваемых будут вынесены судом.

Как сообщалось ранее, вступили в действие поправки в Закон о государственной службе, предусматривающие отставку политических государственных служащих за совершение их подчиненными коррупционных преступлений (п.3-1 статьи 3 Закона).


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