Как может повлиять вспышка коронавируса в Китае на курс тенге

Ослабления экономической активности в КНР уже начало оказывать определенное давление на курс национальной валюты.

Сегодня, 27 января 2020 года, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE опустилась до 59,31 доллара за баррель. То есть нефть подешевела на 2,32%. По данным российских СМИ, инвесторы отказываются от покупки нефти из-за опасений вокруг вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Своими мнениями о том, как дальше будет складываться ситуация на мировых рынках нефти, и какие последствия это может иметь для Казахстана, с журналистом zakon.kz поделились ведущие эксперты-экономисты.

Как отметил управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов, мировые рынки напуганы на фоне активного распространения коронавируса в Китае, что создает риски большего, чем ожидалось замедления экономического роста в Поднебесной. А это, в свою очередь, должно сократить с ее стороны спрос на сырьевые товары, такие как нефть и медь.

И на этих негативных ожиданиях наблюдается, в частности, падение нефтяных котировок уже ниже 59 USD за баррель. Процесс вполне рациональный и логичный, однако в среднесрочной перспективе более затяжной и удручающей эффект я исключаю, поэтому данная коррекция нефтяных котировок скоро, думаю, вновь отыграется, – считает Олжас Тулеуов.

Также, по мнению эксперта, в свою очередь ситуация с вирусом в Китае может отложить отпечаток и на нашей экономике.

Так, снижение сырьевых цен и вероятное сокращение их экспорта из Казахстана в Китай на фоне ослабления экономической активности окажет некоторое давление на курс тенге, что мы и наблюдаем уже сегодня. Вместе с тем будет происходить умеренно негативное влияние на поступления в бюджет, которые зависят от активности казахстанских предприятий в отраслях горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Также, если ситуация в Китае будет ухудшаться, а карантин многомиллионных городов примет большие беспрецендентные масштабы, то вероятно, в Поднебесной произойдет дефицит продовольственных товаров и соответствующий рост их цен. В этой связи экспорт казахстанских продуктов питания в Китай может увеличиться, при этом цены будут завышенными, и на этом фоне цены на продукты питания могут активно расти и внутри нашей страны, – подытожил Олжас Тулеуов.

Аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев также отметил, что нефть действительно впервые с осени опускается ниже $60 за баррель. Волатильность нефти объясняется нестабильностью в мире из-за вспышки нового коронавируса в Китае. Кроме того, падает и медь.

Именно эти позиции составляют основу импорта Китая и инвесторы опасаются, что на фоне карантина и вируса в КНР произойдет замедление экономического роста и снижение потребления. Сами китайские рынки сейчас закрыты, так как до 31 января там празднуется Восточный Новый год. Если Китаю не удастся справиться с ситуацией до этого времени, их рынки рискуют обвалиться. На Казахстан это влияет усилением давления на курс тенге. То есть, такое движение цен оказывается негативное влияние на курс. Также индекс нашей фондовой биржи теряет 1,55%. Основным драйвером сокращения выступают бумаги KAZ MInerals на фоне снижения цен на медь. Скорее всего, на этой неделе мы увидим движение курса тенге на ослабление курса до 382-384 тенге за $1. Прямо сейчас доллар торгуется уже по 380 тенге, – отметил Андрей Чеботарев.

Известный казахстанский экономист Арман Байганов тоже считает, что ситуация достаточно серьезная, и может оказать существенное влияние на экономическую ситуацию как в Китае, так и Казахстане.

Сейчас в КНР на карантине находится чуть менее одного процента населения, соответственно, в этих городах снижается потребления энергоресурсов и деловая активность. Если даже на 50 процентов в этих регионах снизится потребление энергоресурсов и уменьшатся авиаперевозки в Китай, то это примерно до 1% снизит мировое потребление нефти – от пятисот тысяч до 1 млн барреля в сутки. Если сравнивать с вирусом 2003 года в Китае, то нефть тогда в цене снизилась до 17% а темпы распространения вируса в этот раз по данным СМИ быстрее, – пояснил эксперт.

И, по его мнению, сложившаяся ситуация не может не отразиться на экономике Казахстана.

Во-первых, на фоне вируса сейчас во всем мире упали котировки многих сырьевых ресурсов, таких как нефть, медь и алюминий. Еще с импичментом Трампа разгорается скандал, что также негативно сказывается на котировках нефти и фондовых рынках. Также курс рубля начал заново ослабевать. Поэтому нельзя исключить, что в первом полугодии курс доллара и тенге вновь вернется в коридор 380-390, – подытожил Арман Байганов.

Подготовил Владимир Демидов

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