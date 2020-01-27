Более 750 человек спасено на дорогах Казахстана из буранов

Случаев обморожения или гибели людей в результате попадания в снежные заносы не зарегистрировано.

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК рассказал о сложившейся ситуации на трассах в связи с неблагоприятными погодными условиями и о работе по эвакуации автомобилей и спасению людей, передает корреспондент zakon.kz.

Штормовое предупреждение, которое мы получили от Казгидромета 24-го числа, мы воочию наблюдаем ухудшение погодных условий по территории большей части регионов. В 6 регионах у нас организованы и работают в круглосуточном режиме оперативные штабы, куда вошли представители МВД, Нацгвардии, минобороны и другие госорганы. В целом, если говорить, на сегодня у нас было закрыто 95 участков автомобильных дорог. Из них 61 - это республиканского значения. Это территории города Нур-Султана и Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также закрыты 34 участка автодорог областного значения, - сказал Ильин.

По его словам, наиболее серьезная обстановка сложилась в предыдущую ночь.

Не взирая на то, что было своевременно доведено штормовое предупреждение об угрозе прохождения фронта усиления ветра с порывами, которые достигал до 23-28 метров в секунду, мы, к сожалению, наблюдали большое скопление автотранспортных средств как легкового, так и грузового. Наиболее сложная ситуация, как я сказал, в результате прохождения с сопровождением автоколонны между городом Щучинском и городом Нур-Султаном. Тем не менее в середине колоны произошло ДТП, которое застопорило около 100 единиц транспортных средств. В образовавшихся переметах оказалось очень проблематично разгребать и ДТП, и продолжить путь этой колонны, - констатировал он.

При этом представитель ведомства отметил, что в настоящее время общими усилиями подразделениями МВД, местных исполнительных органов, Казавтожол в общей сложности более 140 единиц «довели» до города, в Акколь, где в сборно-эвакуационном пункте размещались около 360 человек, из них более 40 детей. Акиматом организовано размещение и круглосуточное питание.

По остальным направлениям вокруг города Нур-Султана сейчас проводятся работы по поиску и спасению людей. В целом за минувшие сутки у нас спасено боле 750 человек и отбуксировано более полутора тысяч единиц транспортных средств. Тем не менее в данных участках у нас еще остается около 500 транспортных средств, по ним пока невозможно произвести эвакуацию до объектов местного значения пока не будет произведена очистка дороги, - пояснил Ильин.

Как он добавил, для вызволения из заносов автомобилей привлекается гусеничная техника.

Сейчас мы привлекаем подразделения минобороны, там, где есть возможность гусеничной техникой, чтобы провести эвакуацию людей из транспортных средств, которые оказались в снежных заносах. Еще раз хотелось бы обратиться с учетом того, что у нас еще практически, по данным Казгидромета, в течении суток продолжает оставаться сложная метеорологическая обстановка, поэтому, чтобы люди воздержались от выезда на дороге и не создавать проблемы лишние ни себе, ни подразделениям, которые обеспечивают безопасность, - порекомендовал замглавы МВД.

В завершение Ильин отметил, что случаев обморожения или гибели людей в результате попадания в снежные заносы у нас не зарегистрировано.

Работа, которая проводится местными исполнительными органами и Казавтожол, я думаю, позволит нам в кратчайшее время при нормализации погоды полностью произвести очистку дорог как республиканского, так и областного значения. Ситуация находится на контроле. Случаев обморожения или гибели людей в результате попадания в снежные заносы у нас не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле, - заключил заместитель министра.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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