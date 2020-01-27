Как долго сохранится режим ЧС в Нур-Султане
Мы будем оповещать, когда режим ЧС закроется - Олжабаева.
Фото : акимат столицы27 января 2020, 12:14
27 января в столице Казахстана объявлен режим ЧС, передает zakon.kz.
По информации руководителя пресс-службы акимата Нур-Султана Акмарал Олжабаевой, все зависит от ночной погоды.
Мы подтверждаем, в Нур-Султане введен режим ЧС с сегодняшнего дня. Сегодня будем смотреть на ночную погоду и на завтра, если погода продолжится, то завтра тоже будет режим ЧС. Мы будем оповещать, когда режим ЧС закроется, - пояснила Олжабаева.
Он уточнила, что была дана рекомендация работодателям сократить график работы.
Однако, коммунальные службы, полицейские, врачи продолжают работать в усиленном режиме, потому что это экстренные службы. Помимо этого, были отменены занятия первой и второй смены для учащихся школ и колледжей. Также рекомендовали отменить занятия для студентов вузов, - уточнила руководитель.
Ранее заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК сообщил, что в столице из-за погодных условий объявлена чрезвычайная ситуация.
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