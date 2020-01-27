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Как в Казахстане возможно получить статус "қандас"

Министр Абаев рассказал о мерах дальнейшей поддержки казахов-репатриантов.

Фото : liter.kz27 января 2020, 12:34

Услуга выдачи статуса "қандас" по принципу одного окна запустят в Казахстане, сообщил на заседании коллегии министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

В целях дальнейшей поддержки казахов-репатриантов в этом году необходимо подготовить концепцию конкретных мер по социально-экономической поддержки, — сообщил министр.

Во-первых, по его словам, в планах на высшем уровне проведение форума соотечественников и малый курултай казахов за рубежом.

Во-вторых, в 12 странах необходимо открыть 31 онлайн-классов по изучению казахского языка и как минимум в 7 странах открыть казахские культурно-деловые дома. В-третьих, запустить услугу выдачи статуса "қандас" по принципу одного окна, — сообщил Абаев.

Он поручил вице-министру Марату Азилханову в этом году обеспечить должное исполнение всех поставленных задач в сфере межконфессиональных отношений.

В конце 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от слова "оралман". Вместо это следует использовать слово "қандас". С казахского языка "қандас" переводится как единокровный.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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