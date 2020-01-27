Когда закончатся жуткие бураны и снегопады в Нур-Султане

В три раза выше нормы выпало снега в столице.

В ближайшие сутки 29-30 января на территорию Казахстана придет северо-западный антициклон, с которым ожидается похолодание и прекращение осадков. Об этом сообщили синоптики, передает zakon.kz.

Начальник управления краткосрочных прогнозов погоды "Казгидромета" Алуа Саханова рассказала на брифинге в СЦК, какую погоду ждать в Казахстане в ближайшее время.

- Практически весь зимний период погоды по территории Казахстана определяет серия атлантических циклонов и связанные с ними атлантические фронты, с которыми обусловлены обильные снегопады, метели и ветра. 24 января было выпущено штормовое предупреждение по Акмолинской области на 26 -27 января, согласно которому прогнозировался сильный снег, метель, гололед и ветер до 23 - 28 метров в секунду. Порывы до 30 метров в секунду и более, - сказала она.

В связи с этим 11 областными филиалами "Казгидромета" были выпущены штормовые предупреждения на снег, метель и усиление ветра до 15- 20, порывы до 23 -28 метров в секунду.

- Фактически в северной половине республики наблюдался снег, местами сильный до 6-11 миллиметров, сильная метель с видимостью 50 - 5000 метров, усиливался ветер до 29 метров в секунду и на метеостанциях Ерейментау и Степногорск порывы достигали до 31 - 34 метров в секунду. В Нур-Султане днем 26 и ночью 27 января выпало 6 миллиметров снега, наблюдалась метель с видимостью 50- 500 метров, порывы достигали до 24 метров в секунду, - сообщила Саханова.

По ее словам, с начала января в Нур-Султане выпало 49 миллиметров осадков при норме 16 миллиметров за месяц.

- Практически это составляет три месячной нормы. В северной половине Казахстана количество выпавшего снега составляет 2-3 месячной нормы. В ближайшие сутки 29-30 января ожидается приход северо-западного антициклона, с которым мы ожидаем похолодание и прекращение осадков. Температура воздуха станет похожей на январскую, ночью на севере, востоке и в центре составит минут 20 -30 градусов, но такое понижение будет кратковременным, как атлантический циклон, уже готовится выйти на европейскую территорию России. И связанное с ним тепло начнет поступать на наши западные регионы, - заключила представитель "Казгидромета".

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!