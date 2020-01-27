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Бывший капитан сборной Казахстана по хоккею решил стать мэром в США

О старте своей предвыборной кампании хоккеист сообщил на своей странице в Instagram.

Фото : Instagram27 января 2020, 13:22

Экс-капитан столичного хоккейного клуба "Барыс" и сборной Казахстана Брэндон Боченски решил стать кандидатом в мэры американского города с населением более 50 тыс. человек, передает zakon.kz.

О старте своей предвыборной кампании хоккеист сообщил на своей странице в Instagram.

- Настало время принести новую жизнь, новую энергию в Гранд-Форкс. Я люблю Гранд-Форкс и я счастлив служить моему обществу. Пожалуйста, поддержите мою кампанию на пост мэра, - написал Боченски.

Добавим, что Боченски повесил коньки на гвоздь в 2019 году и сразу переехал в Гранд-Форкс. Хоккеист добавил, что влюбился в Гранд-Форкс чуть менее 20 лет назад, когда с 2001 по 2004 год играл за команду местного университета и учился по специальности "финансовый менеджмент".


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