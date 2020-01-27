К чему привели дополнительные комплексы "Сергек" в Алматы

В текущем году планируется установить дополнительно более 360 постов "Сергек".

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в instagram подвел итог 22-дневной работы новых комплексов "Сергек", передает zakon.kz.

С нового года в городе заработали 400 постов аппаратно-программного комплекса "Сергек", которыми за первые 22 дня зафиксировано более 4,5 тысячи нарушений правил дорожного движения. Одним из результатов является снижение количества ДТП за эти дни на 11,6%, - написал аким города.

В целом, по его словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, преступность снизилась на 38%. Работа по обеспечению общественной безопасности продолжится, в том числе с более широким применением систем видеомониторинга на дорогах и в местах массового скопления горожан.

В текущем году планируем установить дополнительно более 360 постов "Сергек". С каждым годом доля автоматических видеосистем наблюдения за нарушениями правопорядка будет расти, - заключил Сагинатев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!