Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

К чему привели дополнительные комплексы "Сергек" в Алматы

В текущем году планируется установить дополнительно более 360 постов "Сергек".

Фото : Бакытжан Сагинтаев/instagram27 января 2020, 13:35

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на своей странице в instagram подвел итог 22-дневной работы новых комплексов "Сергек", передает zakon.kz.

С нового года в городе заработали 400 постов аппаратно-программного комплекса "Сергек", которыми за первые 22 дня зафиксировано более 4,5 тысячи нарушений правил дорожного движения. Одним из результатов является снижение количества ДТП за эти дни на 11,6%, - написал аким города.

В целом, по его словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, преступность снизилась на 38%. Работа по обеспечению общественной безопасности продолжится, в том числе с более широким применением систем видеомониторинга на дорогах и в местах массового скопления горожан.

В текущем году планируем установить дополнительно более 360 постов "Сергек". С каждым годом доля автоматических видеосистем наблюдения за нарушениями правопорядка будет расти, - заключил Сагинатев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты