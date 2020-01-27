На БТР выехали за застрявшими в снежном плену в Акмолинской области

Все 3 группы выезжают из Нур-Султана.

Военнослужащие помогут застрявшим в снежных заносах в Акмолинской области, передает zakon.kz со ссылкой на Дениса Кривошеева.

Спасатели постепенно вызволяют из снежного плена все кто попал в сложную ситуацию в пути. Добрались до тех, кто застрял в районе между Тургаем и Новомарковкой, около 110 километров от столицы. Они были отрезаны от мира более суток в машинах.

Как нам стало известно, сформированы 3 группы военных.

1. Трасса Нур-Султан - Павлодар.

2. Нур-Султан - Кокшетау.

3. Нур-Султан - Атбасар.

Военные выдвинутся на БТР и МТЛБ. Все 3 группы выезжают из Нур-Султана. Их задача найти тех, о ком даже могут не подозревать.

Работа ДЧС и военных идёт в крайне сложных условиях, затрудняется иногда неадекватными действиями водителей, и не тех кто застрял в буране.

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