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В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу

На борту находились примерно 150 человек, никто не пострадал.

Фото : b1.m24.ru27 января 2020, 14:50

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines после посадки выкатился на городскую улицу, сообщает РБК со ссылкой на агентство IRNA.

Инцидент произошел утром 27 января в аэропорту города Махшехр, куда лайнер прилетел из Тегерана. На его борту находились примерно 150 человек, никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил, что пилот лайнера совершил поздний заход на посадку.

Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы. Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента. Как уточняет AP, пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.

25 января в Иране совершил экстренную посадку пассажирский самолет, который вылетел из Тегерана в Стамбул. В воздухе он столкнулся с технической неисправностью и вернулся в воздушную гавань иранской столицы. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Инциденты произошли на фоне крушения в начале января пассажирского Boeing "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев. Иран признал, что по ошибке сбил самолет двумя ракетами.


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