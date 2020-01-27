Дарига Назарбаева: Легкая и пищевая промышленность нуждаются в активной господдержке

По итогам встречи Председатель Сената Парламента поручила Комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на Парламентских слушаниях.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева в рамках подготовки к Парламентским слушаниям встретилась с руководителями предприятий текстильного производства и производства сырья, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

С проблемными вопросами в отрасли легкой промышленности Казахстана подробно ознакомила член Совета директоров саморегулируемой организации "Национальное объединение предприятий легкой промышленности "Qaz Textile Industry" Сауле Шауенова. В первую очередь С. Шауенова отметила недоработанность механизма реализации Плана мероприятий в рамках Постановления Правительства "Об утверждении перечня товаров, в отношении которых условный выпуск не допускается", принятого в целях борьбы с теневым объемом импорта.

Одновременно, представитель "Qaz Textile Industry" представила свое видение мер поддержки отрасли в рамках этого Постановления. В их числе: закрепить за определенным госорганом исполнение Постановления; открыть дополнительные лаборатории, согласно специфике по коду ТН ВЭД; пересмотреть меры наказания недобросовестных импортеров; ввести требование чтобы качество школьной формы соответствовало национальным стандартам. Наряду с этим, Сауле Шауенова указала на отсутствие регламентации со стороны Министерства сельского хозяйства в отношении товаропроизводителей по сбору и сдаче сырья переработчикам, что приводит к активному вывозу сырья из страны и существенно снижает загруженность предприятий легкой промышленности.

Также С.Шауенова подняла проблему реализации продукции отечественных производителей. Сегодня розничные цены на казахстанские товары, как правило, формируются с наценкой в 3-4 раза больше закупочной, что делает торговые площадки просто недоступными для них. Как следствие, импортная продукция реализуется дешевле и быстрее, чем отечественная.

Выступившая на встрече председатель правления объединения "Qaz Textile Industry" Айгуль Дарибаева назвала список основных проблем отрасли, требующих скорейшего решения. К ним относятся: техническая и технологическая отсталость отрасли от зарубежных стран, в том числе низкий уровень производительности оборудований, как следствие - высокая себестоимость и плохое качество товаров; отсутствие автоматизированных систем управления производственным процессом.

Председатель исполнительного совета Консорциума отечественных производителей "Жасампаз" Гульмира Уахитова в своем выступлении отдельно остановилась на проблемах, которые возникают из-за отсутствия единого подхода размещения государственного оборонного заказа. По оценке Г.Уахитовой, многие силовые органы не соблюдают требования национальных стандартов к вещевому имуществу.

Кроме министерства обороны, абсолютно все силовые структуры прописывают параметры ткани импортных производителей. Деньги закладывают под одно изделие, под одну конструкцию, фактически потом приедут с выставки, закладывают на другое изделие. А это ведет к удорожанию. Деньги заложены "на жигули", на выходе "хотят мерседес", - резюмировала глава "Жасампаз".

Также Гульмира Уахитова считает, что нужно сфокусировать госзаказы на одном уполномоченном органе и регулировать нормы демпинга во избежание ухудшения качества товаров. Кроме того, она привлекала внимание к тому, что короткий срок договоров в оборонном заказе подавляет инвестиционную активность производителей.

Представители объединений предпринимателей в своих выступлениях также сообщили, что учет технологического процесса не лежит в основе заказа, что отрицательно влияет на качество услуг. В частности, был поднят вопрос ограниченного доступа к информации в сфере закупочной деятельности.

Президент-ректор АО "Казахский университет технологии и бизнеса" Жуматай Уразбаев в своем выступлении предложил обязать предприятия легкой промышленности тесно сотрудничать с учебными заведениями в вопросе подготовки кадров, в том числе предусматривающее обязательную отработку для обучившихся на грантах выпускников. Участники встречи обсудили вопрос диспропорции в структуре подготовки специалистов по сравнению с потребностями рынка труда.

Во время обсуждения Спикер Сената высказалась за обязательную маркировку импортируемого товара для защиты казахстанского производства и поддержала идею создания сертификационных центров на границе.

Если мы львиную долю товаров ввозим из Китая, из Кыргызстана, из Узбекистана значит, что их сертификаты должны соответствовать нашим требованиям сертификатов. То есть должны быть соглашения, проведена работа по согласованию соответствующих требований, - сказала Д. Назарбаева.

Подводя итоги встречи, Дарига Назарбаева сделала вывод об отсутствии приоритетных направлений в планировании государственных программ.

Вот легкая промышленность, пищевая промышленность, сегодня они должны быть в приоритете. Потому что эта отрасль, которая, во-первых, очень сильно помогает с вопросами импортозамещения, второе эта отрасль создает большее количество рабочих мест. Вот эти две отрасли они нуждаются в активной государственной поддержке, - сказала она.

По итогам встречи Председатель Сената Парламента поручила Комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на Парламентских слушаниях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!