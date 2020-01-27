Устанавливать и контролировать свои зарплаты медики будут сами - Елжан Биртанов

Нам нужно как можно быстрее поднять зарплату, чтобы удержать кадры - министр.

С введением в Казахстане обязательного социального медицинского страхования увеличится зарплата врачей, сообщает zakon.kz

Как известно, в Казахстане с этого года заработало обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

По словам министра здравоохранения Елжана Биртанова, поставщиков медицинских услуг - две тысячи, из них большая часть - 60 процентов - частники.

- Сейчас мы делаем дополнительные соглашения со всеми поставщиками на повышение объема финансирования, на повышение зарплаты, - отметил министр. - Для нас важно, чтобы и зарплаты у нас были, у нас уже практически нет учреждений, которые по сетке финансируются.

По закону главврачи сами устанавливают у себя зарплату, так как есть врачи с разным стажем работы, они выполняют разные технологии, у них разный уровень и разный объем работы. Комментируя этот момент, глава здравоохранения отметил, "кто-то делает в два раза больше операций, чем другой, и они не могут и не должны получать одинаковую зарплату. Но мы не можем сами контролировать это, и мы дали эту возможность самим главврачам и самим коллективам, чтобы они устанавливали у себя штатное расписание и зарплату. Но как контролировать? Во всем мире этим занимаются общественные объединения и профсоюзы, и мы хотим, чтобы в Казахстане этим занимались сами медики, через свои профсоюзы контролировали свою зарплату и требовали. Буквально недавно мы подписали соглашение с профсоюзами".

Министр уточнил, что это не единственный инструмент. В прошлом году, к примеру, в каждой государственной поликлинике и больнице были созданы дополнительно общественные советы. Биртанов призывает казахстанцев участвовать в управлении этими учреждениями. "Управление означает не просто прийти и покритиковать. Нет. Это подписывать и утверждать бюджет, а бюджет это план закупа, бюджет это фонд оплаты труда. И члены общественного совета имеют полномочия, права и обязанности.

Мы прописали, что там должны быть не только представители акимата и медработники, но и представители общественных организаций, бизнеса, а как иначе обеспечить нам прозрачность и контроль над каждой поликлиникой, над каждой больницей?".

Министр убежден, что контролировать каждую больницу и поликлинику - а их две тысячи – должны непосредственно на местах и в этом может быть задействована общественность, тогда многие проблемы можно будет решать на месте. Члены наблюдательного совета имеют право потребовать план закупа, узнать, почему одни врачи получают больше, другие меньше и так далее.

"Это каждодневный менеджмент и это было бы очень хорошим стимулом для главных врачей и руководителей клиник работать более эффективно", - полагает министр.

Ожидается, что с введением ОСМС зарплата медработников вырастет в среднем на 30 процентов.

- Нам нужно как можно быстрее поднять зарплату, чтобы удержать кадры, - говорит Елжан Биртанов. – Сколько конкретно будет зарплата у врачей, устанавливает рынок. Не нравится зарплата, люди снимаются и уезжают. И это везде так, не только у нас - и в Росси, и в Европе и в США, поэтому эта реформа нацелена и на медиков тоже.

В целом, считает он, очень сложно удерживать кадры, поскольку идет миграция из села в город, из города в другие страны, из государственного сектора в частный.

- Медицину все время критикуют и это связано с низкими зарплатами, оттоком кадров, хотя это не единственная причина. В самой медицинской среде очень критичное восприятие, многие медработники недовольны состоянием дел в медицине и это надо улучшать, - резюмировал глава ведомства.

Торгын Нурсеитова

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