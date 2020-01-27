МЦПС "Хоргос" закрыт до 15 февраля

На всех пунктах пропуска на государственной границе усилены санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль.

Международный центр пограничного содружества "Хоргос" закрыт до 15 февраля в целях профилактики коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

В Алматинской области имеется шесть приграничных пунктов с КНР. Сегодня по поручению главы региона заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов проинспектировал все приграничные пункты. При этом замакима уделил особое внимание на пункты протокола с совещания под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, - сказали в пресс-службе.

На всех пунктах пропуска на государственной границе усилены санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль. Прикомандированы медицинские работники, оснащенные стационарными тепловизорами, имеются противочумные костюмы, развернуты изоляторы.

В центральных районных больницах Алакольского, Уйгурского и Панфиловского района развернуты дополнительные резервные койки, на случай поступления больных.

В связи с последними событиями, руководство Алматинской области вышло к Правительству с инициативой о временном закрытии МЦПС "Хоргос". Премьер-министр поддержал данный вопрос. Так как здесь только с казахстанской стороны в день число посетителей достигало до 3.5 тысяч человек. Со стороны Китая до 7 тысяч. Ввиду этого, МЦПС "Хоргос" будет закрыт до 15 февраля. В случае необходимости сроки будут продлены. Есть понимание с китайской стороны, - отметил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

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