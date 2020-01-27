Эпидемии XXI века: как человечество справилось со смертельной угрозой

Вспышка нового типа коронавируса в Китае далеко не первое опасное заболевание, угрожавшее человечеству за последние 20 лет.

Практически весь мир сейчас дрожит в страхе перед угрозой распространения нового типа коронавируса, который начав свое смертоносное шествие в Китае, уже смог проникнуть в такие страны, как Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Малайзия, Франция, Сингапур, Австралию и Непал. Однако это уже далеко не первая угроза распространения опасных инфекционных заболеваний, с которой столкнулось человечество с начала XXI века. О том, что это были за болезни, и как удалось их победить, решил напомнить zakon.kz.

Атипичная пневмония

Источник фото: tass.ru

Вспышка атипичной пневмонии (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) была впервые зафиксирована в ноябре 2002 года в южно-китайской провинции Гуандун. Вскоре случаи заражения ею были выявлены, как в других районах Китая, так и во Вьетнаме, Новой Зеландии, Индонезии, Таиланде, на Филиппинах. Отдельные случаи заболевания фиксировались в Северной Америке, в Европе и в России. Всего же по данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах общее число заболевших в 37 странах мира достигло 8 437 человек, из них умерли 813.

В июле 2003 года ВОЗ официально объявила об окончании в мире эпидемии атипичной пневмонии (SARS). При этом было отмечено, что хотя эпидемия атипичной пневмонии во всем мире завершилась, это не значит, что болезнь полностью побеждена. В этой связи ВОЗ обратилась с призывом к странам, где была сильно распространена атипичная пневмония, сохранять бдительность.

После этого, в разных странах фиксировались отдельные случаи заражения этим заболеванием, но широкого распространения болезнь уже не получала. По состоянию на 2014 год эффективной вакцины против этого заболевания так и не было создано. Работы в данной области ведутся в США, Канаде, Китае, России и многих других странах мира.

Свиной грипп

Источник фото: mirvkartinkah.ru

Со следующей угрозой эпидемии население земли столкнулось в начале 2009 года. Тогда серьезная вспышка нового вируса H1N1, вызывающего свиной грипп (передающийся как от животных к человеку, так и между людьми), произошла в Мехико. После этого заболевание начало распространяться по всей Мексике и США. Уже через пару месяцев первый случай инфицирования в Европе был зафиксирован в Испании, а затем свиной грипп был обнаружен почти во всех странах Европы. В июне специалисты ВОЗ объявили о начале первой за 41 год пандемии нового вируса гриппа.

При этом стоит отметить, что смертность при инфицировании данным вирусом не превышает смертность при поражении другими штаммами вируса. Согласно данным Гарвардской школы общественного здоровья (на основе статистики, собранной в США, и модельных расчетов), смертность от свиного гриппа составляет 0,007 % от числа заболевших. Этот показатель ниже, чем у некоторых форм обычного сезонного гриппа.

В итоге в июне 2010 года Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила отчет, критикующий действия Всемирной организации здравоохранения касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 году. Отчет обвиняет ВОЗ, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы.

А по мнению президента межрегионального Общества фармакоэкономических исследований, заместителя председателя Формулярного комитета РАМН, доктора медицинских наук, профессора П. А. Воробьева: свиной грипп — выдуманная болезнь, и все спекуляции на данную тему организованы с одной целью — побольше заработать (сверхприбыли фармацевтических компаний продвигающих вакцины и противовирусные препараты).

Птичий грипп

Источник фото: naked-science.ru

В феврале 2013 года в Южной и Восточной Азии проявил себя птичий грипп - заболевание, которое вызывают вирусы H5N1 и H7N9, передающиеся от инфицированной домашней птицы человеку. Для предотвращения распространения эпидемии практикуется истребление поголовья птицы.

В принципе, медики уже были знакомы с этой болезнью, так как этот вирус впервые проявился в 2003 году в Азии. Но тогда было зарегистрировано лишь 100 случаев заражения людей, и было забито более 140 млн кур. Всего же по данным ВОЗ с 2003 года по декабрь 2013 года было зарегистрировано 649 случаев заражения людей вирусом H5N1 в 15 странах, 384 человека умерли. К смерти от птичьего гриппа приводят осложнения: развитие пневмонии, поражения почек, печени, кроветворных органов.

Для борьбы с этим заболеванием был разработан ряд вакцин, что позволило значительно снизить смертность от этого заболевания. Тем не менее, нельзя сказать, что птичий грипп (как и свиной грипп) полностью побежден. Особенностью этого вируса является способность крайне быстро мутировать. Ежегодно людей прививают от тех штаммов, которые, по оценке эпидемиологов, будут самыми распространенными в следующем году. Но к этому времени уже появляются новые мутации, для которых опять необходимо готовить вакцины.

Полиомиелит

Источник фото: medium.com

В 2014 году в мире был отмечен рост случаев заражения полиомиелитом. Это острое вирусное заболевание, при котором происходит поражение спинного мозга, паралич и атрофия мышц, особенно (и в основном) опасно для детей в возрасте до пяти лет. Полиомиелит по-прежнему неизлечим, но появление в 1950-х годах специализированных вакцин позволило вести эффективную профилактику заболевания.

С 1988 года число случаев заражения полиомиелитом уменьшилось более чем на 99% - по оценкам ВОЗ, с 350 тыс. более чем в 125 государствах до 406 случаев, зарегистрированных в 2013 году лишь в нескольких странах.

Эндемичными по полиомиелиту остаются такие страны, как Нигерия, Пакистан и Афганистан, случаи заболевания регистрировались в 2013-2014 годах в Сирийской Арабской Республике (17 случаев), Камеруне (семь случаев) и Экваториальной Гвинее (пять случаев).

Вирус Эбола

Источник фото: focus.ua

В августе 2014 года, Всемирной организацией здравоохранения была признана угрозой мирового лихорадка Эбола. Эта болезнь, вызванная вирусом Эбола, известная также как геморрагическая лихорадка Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая человека и некоторые виды животных. Вирус получил название от реки Эбола в Демократической Республике Конго, рядом с которой впервые был зарегистрирован. Смертность от заболевания может достигать 90%.

Вспышки этого заболевания раз в несколько лет периодически происходят в странах Центральной Африки. В основном в Конго и Уганде. Но самая крупная эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке (Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия) произошла в феврале 2014 и продлилась по декабрь 2015 года, унеся жизни более 11 тысяч человек. Общее число случаев заражения, включая предположительные и вероятные, составило более 27 тысяч. 12 августа 2014 года зафиксирован первый в Европе случай смерти от лихорадки Эбола — священника Мигеля Пахареса, доставленного в Испанию из Либерии. Впоследствии вирус Эболы был диагностирован у медсестры Терезы Ромеро, входившей в состав медицинской комиссии, которая обследовала испанского священника. Ромеро стала первым человеком, заразившимся Эболой, за пределами Западной Африки.

С августа 2018 по 2019 г. — эпидемия лихорадки Эбола произошла в Демократической республике Конго. К декабрю 2019 умерли 2 199 человек, выявлено около 3 303 заболевших. В июле 2019 года ВОЗ назвала происходящее "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения", в том числе из-за высокого риска распространения болезни за пределы ДРК и из-за отсутствия эффективных лекарств против этого вируса.

За время конголезской эпидемии врачи провели клинические испытания двух новых лекарств. 12 августа 2019 года ВОЗ и Национальный институт здравоохранения США объявили об их успехе. Применение экспериментальных лекарств при лечении лихорадки Эбола снижает смертность с 50% до 27 % (препарат REGN-EB3) и 34 % (препарат mAb114), а при раннем применении выживаемость пациентов достигла 90 %.

Подготовил Владимир Демидов

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