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Передача регистрации прав на недвижимость сократит количество процедур

В настоящее время ведется работа по принятию соответствующих подзаконных актов.

Фото : kn.kz27 января 2020, 17:41

По данным Департамента юстиции г. Алматы, ожидаемые изменения никак не отразятся на процедуре регистрации прав на недвижимое имущество, как для граждан, так и для юридических лиц, сообщает zakon.kz.

В рамках Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности" №156-VІ ЗРК от 24 мая 2018 года, предусмотрены поправки по передаче функции регистрации прав на недвижимое имущество от органов юстиции в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Передача позволит сократить количество процедур путем объединения, это прием заявления, проверка подлинности подписи, оплата за регистрацию и регистрация собственности. К примеру, теперь государственная регистрация прав на недвижимое имущество нотариально не удостоверенной сделки будут осуществляться в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления в регистрирующий орган без дополнительной платы.

Данные изменения никак не отразятся на процедуре регистрации прав на недвижимое имущество, как для граждан, так и для юридических лиц.

В настоящее время ведется работа по принятию соответствующих подзаконных актов.

Предложенная концепция предусматривает объединение процедуры подачи документов и регистрации непосредственно в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", что сократит сроки оказания услуги, а также позволит создать единый кадастр недвижимости и в целом выведет данную услугу на новый качественный уровень.

При этом, за органами юстиции будут сохранены функции по нормативно-методологическому обеспечению, контролю и ведению государственной политики в данной сфере.

Принимаемые меры в целом упростят механизм предоставления госуслуг по данному направлению и, безусловно, должны повлечь за собой улучшение бизнес-климата и соответственно содействовать развитию предпринимательства.


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