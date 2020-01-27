Передача регистрации прав на недвижимость сократит количество процедур

В настоящее время ведется работа по принятию соответствующих подзаконных актов.

По данным Департамента юстиции г. Алматы, ожидаемые изменения никак не отразятся на процедуре регистрации прав на недвижимое имущество, как для граждан, так и для юридических лиц, сообщает zakon.kz.

В рамках Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности" №156-VІ ЗРК от 24 мая 2018 года, предусмотрены поправки по передаче функции регистрации прав на недвижимое имущество от органов юстиции в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Передача позволит сократить количество процедур путем объединения, это прием заявления, проверка подлинности подписи, оплата за регистрацию и регистрация собственности. К примеру, теперь государственная регистрация прав на недвижимое имущество нотариально не удостоверенной сделки будут осуществляться в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления в регистрирующий орган без дополнительной платы.

Данные изменения никак не отразятся на процедуре регистрации прав на недвижимое имущество, как для граждан, так и для юридических лиц.

В настоящее время ведется работа по принятию соответствующих подзаконных актов.

Предложенная концепция предусматривает объединение процедуры подачи документов и регистрации непосредственно в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", что сократит сроки оказания услуги, а также позволит создать единый кадастр недвижимости и в целом выведет данную услугу на новый качественный уровень.

При этом, за органами юстиции будут сохранены функции по нормативно-методологическому обеспечению, контролю и ведению государственной политики в данной сфере.

Принимаемые меры в целом упростят механизм предоставления госуслуг по данному направлению и, безусловно, должны повлечь за собой улучшение бизнес-климата и соответственно содействовать развитию предпринимательства.

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