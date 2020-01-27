Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Более 200 сотрудников Фонда "Самрук-Қазына" расчистили территорию от снега

Они поддержали челлендж #BizBirgemiz.

Фото : "Самрук-Қазына"27 января 2020, 18:03

Более 200 сотрудников Фонда "Самрук-Қазына" и портфельных компаний расчистили от снега прилегающую к центральному офису территорию, передает zakon.kz.

Таким образом, работники группы компаний Фонда поддержали челлендж #BizBirgemiz (Біз Біргеміз), объявленный в Казнете и набирающий популярность в последние сутки. Представители "Самрук-Казына" расчистили от снега дороги.

Напомним, в Нур-Султане из-за обильного снегопада, который начался еще в пятницу, объявлена чрезвычайная ситуация. Поэтому жители столицы решили помочь коммунальным службам очистить улицы и дворы родного города от снежных заносов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты