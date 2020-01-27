Более 200 сотрудников Фонда "Самрук-Қазына" расчистили территорию от снега

Они поддержали челлендж #BizBirgemiz.

Более 200 сотрудников Фонда "Самрук-Қазына" и портфельных компаний расчистили от снега прилегающую к центральному офису территорию, передает zakon.kz.

Таким образом, работники группы компаний Фонда поддержали челлендж #BizBirgemiz (Біз Біргеміз), объявленный в Казнете и набирающий популярность в последние сутки. Представители "Самрук-Казына" расчистили от снега дороги.

Напомним, в Нур-Султане из-за обильного снегопада, который начался еще в пятницу, объявлена чрезвычайная ситуация. Поэтому жители столицы решили помочь коммунальным службам очистить улицы и дворы родного города от снежных заносов.

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