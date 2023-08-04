Глава фонда: Безопасность каждого сотрудника группы в фокусе "Самрук-Қазына"

Сегодня, 4 августа, в Астане АО "Самрук-Қазына" провело II Форум по производственной безопасности. В нем приняли участие руководство Фонда, представители Министерства труда и социальной защиты РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, а также первые руководители портфельных компаний.

В своем приветственном обращении к участникам форума председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов особо подчеркнул:

"Форум организован для того, чтобы объединить общие усилия всех портфельных компаний ради обеспечения безопасности каждого из работников группы фонда".

В свою очередь, по словам управляющего директора по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрата Ауганова, в конце прошлого года фондом был утвержден план мероприятий по производственной безопасности на 2023 год, который содержит 38 конкретных мероприятий по трем направлениям.

Фото: АО "Самрук-Казына"

В их числе люди и повышение уровня культуры безопасности; обеспечение безопасности при эксплуатации технологического оборудования; предупреждение чрезвычайных ситуаций.

"Процесс совершенствования систем управления производственной безопасности в портфельных компаниях и реализация мероприятий, направленных на предупреждения травматизма и аварий находится на постоянном контроле фонда". Гибрат Ауганов

Представители государственных органов выступили с докладами о развитии государственной политики в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Фото: АО "Самрук-Казына"

Портфельные компании фонда в лице АО "НАК "Казатомпром", АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "КазМунайГаз", АО "Эйр Астана", АО "QazaqGaz", АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC" рассказали о внедрении "Семи золотых правил" концепции "нулевого травматизма".

Кроме того, на Форуме данными о мировых достижениях в области охраны труда поделились представители международных организаций и компаний. В том числе эксперты из "Aджип Карачаганак Б.В.", "Halliburton International Gmbh", "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.", "Finch Global", Gascoyne Resources", ABRRAS Training.