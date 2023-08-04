Глава фонда: Безопасность каждого сотрудника группы в фокусе "Самрук-Қазына"
В своем приветственном обращении к участникам форума председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов особо подчеркнул:
"Форум организован для того, чтобы объединить общие усилия всех портфельных компаний ради обеспечения безопасности каждого из работников группы фонда".
В свою очередь, по словам управляющего директора по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрата Ауганова, в конце прошлого года фондом был утвержден план мероприятий по производственной безопасности на 2023 год, который содержит 38 конкретных мероприятий по трем направлениям.
Фото: АО "Самрук-Казына"
В их числе люди и повышение уровня культуры безопасности; обеспечение безопасности при эксплуатации технологического оборудования; предупреждение чрезвычайных ситуаций.
"Процесс совершенствования систем управления производственной безопасности в портфельных компаниях и реализация мероприятий, направленных на предупреждения травматизма и аварий находится на постоянном контроле фонда".Гибрат Ауганов
Представители государственных органов выступили с докладами о развитии государственной политики в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Фото: АО "Самрук-Казына"
Портфельные компании фонда в лице АО "НАК "Казатомпром", АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "КазМунайГаз", АО "Эйр Астана", АО "QazaqGaz", АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC" рассказали о внедрении "Семи золотых правил" концепции "нулевого травматизма".
Кроме того, на Форуме данными о мировых достижениях в области охраны труда поделились представители международных организаций и компаний. В том числе эксперты из "Aджип Карачаганак Б.В.", "Halliburton International Gmbh", "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.", "Finch Global", Gascoyne Resources", ABRRAS Training.