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В Украине подтвердился случай заболевания коронавирусом

В Киеве подтвердили один случай заболевания.

Фото : ВВС27 января 2020, 18:07

В столице Украины Киеве подтвердили один случай заболевания коронавирусом, сообщает Lenta.ru.

Такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Ранее сообщалось, что в России обследовали более 100 пациентов с симптомами инфекционного заболевания. Ни у кого из них не выявлен коронавирус.

Число умерших от коронавируса достигло 80 человек, все они были жителями Китая. Количество заболевших превысило 2,7 тысячи. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.


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