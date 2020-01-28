На Хайнане первая смерть от пневмонии, 860 казахстанцев возвращают домой

В целом же количество заболевших на Хайнане превысило уже 30 человек.

На излюбленном казахстанскими туристами острове Хайнань зафиксировали первую смерть от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Жертвой смертельной пневмонии стала 80-летняя китаянка. В целом же количество заболевших на Хайнане превысило уже 30 человек. У казахстанцев отдых на острове, похоже, срывается: принято решение о возвращении всех наших туристов домой. На родину вернут 860 человек. Даже тех, кто только прибыл туда.

Свой отпуск в китайские тропики казахстанцы запомнят надолго. У кого-то отдых прервался, едва начавшись, кому-то и вовсе пришлось распрощаться с путевками – все из-за коронавируса. Нервными эти дни выдались и для правительства. Кабмину в срочном порядке пришлось совещаться, чтобы в итоге дать отмашку операторам: вернуть всех отдыхающих домой!

Стоит вопрос, что некоторые из них не весь срок там отбывают, а некоторые, кто отказывается прямо сейчас от вылета, у них пока возврат стопроцентный туроператор сделать не может, потому что у него еще отношения не выяснены с поставщиком услуг. Те, у кого в итоге отпуск не сложился, могут заменить Хайнань другим направлением. В качестве альтернативы казахстанцы чаще выбирают Египет и Эмираты. Второй вариант – лететь на китайский остров, но в другие даты, когда там все успокоится. Причем никто не может даже прогнозировать, когда утихнет коронавирус. Ну и третье – вообще отказаться от тура, заявила председатель корпоративного фонда "Туристік қамқор" Инна Рей.

По данным "Туристик камкор", сегодня за отдыхающими казахстанцами вылетел пустой самолет авиакомпании SCAT и турфирмы платят за эту вынужденную перевозку из собственного кармана. При этом компании надеются, что часть расходов по возвращению отдыхающих возьмет на себя государство.

По той причине, что приезжая в Поднебесную, не все встают на консульский учет, даже в министерстве иностранных дел не могут сказать точное количество наших граждан в Китае.

Наше посольство сейчас работает над вопросом эвакуации наших граждан из города Ухань. На сегодняшний день там находятся 98 казахстанских студентов, но, как известно, город сейчас закрыт на карантин, поэтому это не представляется возможным. В первые же дни, когда был объявлен карантин, нами был направлен запрос китайской стороне по возможности вывоза наших граждан. На сегодняшний день ни одна страна не вывезла своих граждан, поэтому мы на постоянном контакте с китайскими властями. При первой же возможности мы вывезем наших студентов. Все самолеты и поезда, прибывающие из Китая, проверяют санврачи. Туристы тоже будут находиться под наблюдением в течение двух недель – это инкубационный период. Все эти 14 дней к вернувшимся будут приходить на дом медики, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

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