ВВС США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американский самолет Bombardier E-11A разбился в Афганистане, сообщает РБК.

Эту информацию в своем Twitter подтвердил официальный представитель американского военного командования в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Представитель американского командования добавил, что сообщения талибов о причастности к катастрофе "являются фальшивкой".

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.