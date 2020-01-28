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ВВС США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

При этом военные опровергают информацию о том, что Bombardier был сбит афганскими талибами.

Фото : Reuters28 января 2020, 01:19

Американский самолет Bombardier E-11A разбился в Афганистане, сообщает РБК.

Эту информацию в своем Twitter подтвердил официальный представитель американского военного командования в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Самолет разбился сегодня в провинции Газни. Причины случившегося расследуются, однако сейчас нет никаких признаков того, что инцидент стал следствием действий противника, - сообщил Леггетт.

Представитель американского командования добавил, что сообщения талибов о причастности к катастрофе "являются фальшивкой".

Ранее ответственность за уничтожение машины взяла на себя группировка "Талибан" (запрещенная в России организация). Ее представитель Забиулла Муджахид заявил Reuters, что самолет, на борту которого находились американские офицеры, был сбит в провинции Газни. При этом он не уточнил, как это произошло.


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