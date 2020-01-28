ВВС США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

При этом военные опровергают информацию о том, что Bombardier был сбит афганскими талибами.

Американский самолет Bombardier E-11A разбился в Афганистане, сообщает РБК.

Эту информацию в своем Twitter подтвердил официальный представитель американского военного командования в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Самолет разбился сегодня в провинции Газни. Причины случившегося расследуются, однако сейчас нет никаких признаков того, что инцидент стал следствием действий противника, - сообщил Леггетт.

Представитель американского командования добавил, что сообщения талибов о причастности к катастрофе "являются фальшивкой".

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020

Ранее ответственность за уничтожение машины взяла на себя группировка "Талибан" (запрещенная в России организация). Ее представитель Забиулла Муджахид заявил Reuters, что самолет, на борту которого находились американские офицеры, был сбит в провинции Газни. При этом он не уточнил, как это произошло.

Taliban claims that additional aircraft have crashed are false. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020

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