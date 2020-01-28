Число жертв нового коронавируса достигло 100 человек

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки, достигло 100 человек, зараженных – 2714, передает РИА Новости.

Общих данных по стране пока не обнародовано, по подсчетам РИА Новости, согласно уже опубликованной статистической информации, общее число погибших достигло 106.

По состоянию на 24.00 27 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в провинции Хубэй достигло 2714 человек (из них в Ухане 1590), скончались 100 человек (из них в Ухане 85), - говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения провинции.

Только за 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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