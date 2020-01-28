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ВОЗ повысила уровень угрозы коронавируса

До настоящего момента ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

Фото : liga.net28 января 2020, 07:54

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает РИА Новости.

До настоящего момента ВОЗ сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.

Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили, - сообщил представитель ВОЗ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.


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