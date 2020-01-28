Верховный суд оправдал бывшего первого заместителя Серика Ахметова

За Мухамбетовым признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Верховный суд оправдал бывшего заместителя экс-акима Карагандинской области Габита Мухамбетова, передает zakon.kz.

11 декабря 2015 года экс-первый заместитель акима Карагандинской области Серика Ахметова Габит Мухамбетов был признан виновным по ст.176 ч.4 п."б" УК РК и приговорен к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 5 лет, в исправительной колонии общего режима.

Мухамбетов был признан виновным в хищении путем растраты чужого имущества, вверенного ему, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда от 14 марта 2016 года приговор суда в отношении Мухамбетова изменили - наказание сделали условным. Также была исключена конфискация имущества.

Коллегия по уголовным делам ВС РК пришла к выводу, что по делу Мухамбетова выводы суда первой инстанции о его виновности основаны на предположениях и не подтверждены достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств.

Выводы суда о том, что Ахметов С.Н. привлек к совместному совершению преступления своего заместителя по строительству Мухамбетова Г.М. и во исполнение преступных намерений на Мухамбетова Г.М. был возложен контроль за корректировкой проектно-сметной документации и строительством станции очистки хозяйственно-бытовых стоков по измененному проекту, какими-либо доказательствами не подтверждаются. Так, осужденный Ахметов С.Н. показал, что он ни с кем в предварительный сговор с целью хищения денежных средств при строительстве системы очистки хозяйственно-бытовых стоков не вступал, - указано в выводах коллегии.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан постановила приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области от 11 декабря 2015 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам от 14 марта 2016 года в отношении Мухамбетова Габита отменить, производство по уголовному делу по ст.176 ч.4 п."б" УК РК прекратить за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

За Мухамбетовым признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Сам Серик Ахметов был приговорен к 8 годам лишения свободы. Суд, применив в отношении него акт об амнистии, приуроченного к 25-летию независимости страны, сократил срок наказания на 1 год 7 месяцев 11 дней. В срок наказания зачтено время его нахождения под домашним арестом. Наказание в виде лишения свободы заменено на более мягкий вид наказания - ограничение свободы. В освобождении по УДО ему было отказано.

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