Экс-работников филармонии подозревают в хищении 1,7 млрд тенге 

Сейчас они находятся под стражей.

Департаментом экономических расследований расследуется уголовное дело в отношении работников ГККП на ПХВ "Государственная академическая филармония" акимата Нур-Султана (ГККП) по факту хищения бюджетных денежных средств, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР по Нур-Султану

Установлено, что бывшими работниками филармонии в период с 2013-2019 производились необоснованные расходы бюджетных средств на сумму более 1,7 млрд тенге. 11 января следственным судом Нур-Султана в отношении двух подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.







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