В Восточном Казахстане начал работу оперативный штаб по борьбе с китайским коронавирусом

В области имеется необходимый запас противовирусных препаратов.

Как сообщил глава региона Даниал Ахметов, по поручению Президента РК Касым-Жомарт Токаева в ВКО был создан оперативный штаб. Все медицинские организации региона начали работать в режиме повышенной готовности, передает zakon.kz.

В области имеется необходимый запас противовирусных препаратов, 12400 защитных костюмов, 670 000 респираторов, 7 млн. одноразовых масок. А также, 2 индивидуальные транспортные капсулы, позволяющее производить первичную транспортировку лиц с подозрением на заражение. В Министерство здравоохранения РК была подана заявка на дополнительные лекарственные препараты, медицинские изделия, на 4 индивидуальные транспортные капсулы и 18 защитных костюмов типа Л-1.

Восточная часть области граничит с КНР. До 2 февраля текущего года приостановлено пересечение границы через приграничные таможенные посты в "Бахты" и "Майкапчагай". В санитарно-контрольных пунктах все приграничные посты оборудованы тепловизорами. В "Бахты" и "Майкапчагай" имеются 6 тепловизоров. В аэропортах Семея и Усть-Каменогорска для мониторинга пассажиров работает три тепловизора. В ближайшие дни планируется обеспечить тепловизорами ЖД станцию "Актогай". В настоящее время решается вопрос о полном прекращении перемещения граждан и товаров в обоих направлениях, – написал аким ВКО Даниал Ахметов в своих аккаунтах в социальных сетях.

На текущий момент на территории области случаев заболевания не зарегистрировано.

В области совместно с Министерством здравоохранения проводится информационно – разъяснительная работа для населения по мерам недопущения распространения коронавируса. Для медработников проводятся лекции, семинары. На базе областного Call-центра управления здравоохранения организована "горячая линия" по консультированию населения по вопросам профилактики коронавируса.

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