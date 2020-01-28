Двух жителей Алматинской области задержали за незаконную охоту на косулю

По данному делу начато досудебное расследование.

26 января около 21:30 часов инспекторами мобильной группы Иле-Алатауского национального парка в ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Алматинского государственного заказника Алматинской области Кегенского района задержаны двое жителей Алматинской области Н.Д. (1981 г.р.) и К.У. (1981 г.р.) на автомобиле марки Хонда. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет, передает zakon.kz.

При осмотре автомобиля были найдены следующее: разделенное мясо в пяти пакетах предположительно косули (2 туши), 2 ружья марки Вепрь и Магнум, 21 патронов 12 калибра, 18 патронов 223 калибра, 2 патрона 308 калибра, бинокль и разные виды ножей, - рассказал он на странице в Facebook.

По словам подозреваемых, мясо животного они нашли по дороге и хотели доставить в районный отдел полиции.

Данный факт зарегистрирован в Кегенском районном отделе полиции. По данному делу начато досудебное расследование.

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