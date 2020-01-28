Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Двух жителей Алматинской области задержали за незаконную охоту на косулю

По данному делу начато досудебное расследование.

Фото : agroinfo.kz28 января 2020, 10:53

26 января около 21:30 часов инспекторами мобильной группы Иле-Алатауского национального парка в ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Алматинского государственного заказника Алматинской области Кегенского района задержаны двое жителей Алматинской области Н.Д. (1981 г.р.) и К.У. (1981 г.р.) на автомобиле марки Хонда. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет, передает zakon.kz.

При осмотре автомобиля были найдены следующее: разделенное мясо в пяти пакетах предположительно косули (2 туши), 2 ружья марки Вепрь и Магнум, 21 патронов 12 калибра, 18 патронов 223 калибра, 2 патрона 308 калибра, бинокль и разные виды ножей, - рассказал он на странице в Facebook.

По словам подозреваемых, мясо животного они нашли по дороге и хотели доставить в районный отдел полиции.

Данный факт зарегистрирован в Кегенском районном отделе полиции. По данному делу начато досудебное расследование.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты