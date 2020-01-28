Как вспышка коронавируса в Китае уже начала сказываться на курсе тенге

По мнению эксперта, при большем усугублении эпидемии в КНР, курс доллара имеет "потенциал роста" до 385-389 тенге.

Как вспышка нового типа коронавируса в Китае уже отразилась на курсе доллара и тенге, и до какого уровня в перспективе может подняться цена американской валюты, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, 27 января 2020 года продолжилось глобальное бегство от риска, которое было спровоцировано ожиданиями инвесторов о большем, чем предполагалось замедлении экономики Китая в связи с масштабированием эпидемии коронавируса.

В этой связи нефть марки Brent проваливалась до 57 USD за баррель, после стабилизировавшись в боковике (в боковом тренде - прим. ред.) между 58 и 59 USD за баррель. Это вызвало беспокойство среди членов ОПЕК, особенно Саудовской Аравии, которые начали обсуждать возможности дополнительного сокращения добычи сырья, способного вернуть котировки нефти выше 60 USD за баррель. В этой связи в скором времени можно ожидать сильные словесные интервенции со стороны представителей картеля, – написал эксперт.

Он дополнил, что в свою очередь, на Мосбирже курс USDRUB вслед за многими валютами развивающихся рынков начал активно терять позиции, поднявшись до 63,0 – максимума с середины декабря 2019 года. При этом обесценение рубля помимо снижения цен на нефть также было вызвано ростом индекса доллара до локальных пиков с начала декабря прошлого года, незначительным пока что снижением спроса на российский госдолг и скупкой Цетробанком России валюты для Минфина в рамках реализации бюджетного правила.

На фоне этих факторов биржевой курс доллара США к тенге, который вчера успел подняться до 381, сегодня может продолжить рост в пределах 383-384, что будет максимальным значением показателя с начала года. При этом любопытным смотрится то факт, что вчера на KASE наблюдалось повышение однодневной ставки денежного рынка TONIA до 9,13%, то есть близко к значению базовой ставки 9,25%. Этот момент указывает на рост спроса на тенговую ликвидность среди участников казахстанского денежного рынка, что может частично нивелировать давление коронавирусной ситуации на курс тенге и сохранить USDKZT около текущих уровней. Вместе с тем при большем усугублении эпидемии в Китае USDKZT имеет "потенциал роста" до 385-389, – подытожил Олжас Тулеуов.

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