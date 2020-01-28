Каким людям особенно стоит опасаться коронавируса

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.

Руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова на пресс-конференции рассказала, какие меры профилактики нужно предпринимать всем, чтобы избежать риска заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

Городские медицинские службы постоянно отслеживают ситуацию, контроль идет на всех путях, ведущих из Китая. Но самим алматинцам, казахстанцам, нужно также быть начеку, соблюдать меры предосторожности.

Особенно нужно беречь себя пациентам с сопутствующими заболеваниями (например, сахарный диабет, порок сердца, хроническое нарушение функции почек), тяжелый респираторный дистресс; или клиническое и/или радиологическое подтверждение пневмонии.

Пациентов размещают в одно помещение с соответствующей вентиляцией, четко отделенное от других отделений с пациентами.

Все медицинские работники и пациенты должны всегда использовать медицинскую маску; средства защиты глаз; чистый нестерильный медицинский халат с длинными рукавами; и перчатки.

Простым гражданам в быту санврачи рекомендуют также соблюдать меры предосторожности.

Употребляйте только бутилированную воду, термически обработанную пищу, соблюдайте гигиену рук после посещения многолюдных мест. Гигиену рук всегда следует выполнять до и после контакта с пациентом и его окружением, и сразу же после снятия средств индивидуальной защиты, - сказала Молдагасимова.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Коронавирусная инфекция — это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами 2019-nCoV- вариант коронавируса, с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Выделяется семейство из 38 вирусов, разделенных на два подсемейства. Источником являются животные. На сегодняшний день установлена передача вируса от человека к человеку.

Клиническая картина характерна для ОРВИ: лихорадка, озноб, боли в мышцах и суставах, кашель, одышка, стеснение в груди, затрудненное дыхание и одышка. Брадикардия, снижение АД. По мере развития заболевания переходит в форму тяжёлой вирусной пневмонии.

Однако, по последним данным, при изучении новых случаев установлено, что среди первых симптомов короновируса могут быть диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, а так же головные боли, в редких случаях- сердцебиение, стеснение в груди. Врачи отмечают, что в ряде случаев у инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, и отсутствовало повышение температуры. Установить наличие опасного вируса удалось только после дополнительных анализов.

Большинство зараженных к настоящему времени - это пожилые и часто ослабленные другими заболеваниями лица. Летальность от сердечной и дыхательной недостаточности.

Эксперты указывают, что пока мало известно о том, почему этот коронавирус распространяется именно таким образом.

Во время вспышек регистрируется передача инфекции именно в медицинских учреждениях среди ухаживающих лиц и медработников (15), не имевших индивидуальных средств защиты.

Альберт Ахметов

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