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За казахстанскими студентами из Уханя могут отправить спецборт

Получение дипразрешения находится на стадии согласования с Китаем.

Фото : inbusiness.kz28 января 2020, 11:32

Первый заместитель Министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев сообщил, что за студентами могут отправить спецборт, передает корреспондент zakon.kz.

Вчера в МИД КНР состоялся брифинг для иностранных дипломатов, в ходе брифинг китайская сторона рассказала о ситуации, которая происходит на их территории. Конечно, они сказали, что все под контролем, что все соответствующие меры приняты, - сказал он.

По его словам, просили по возможности, чтобы граждане оставались по месту проживания, чтобы уменьшить передвижение, но в то же время они сказали, что в случае настоятельных просьб от иностранных государств они готовы рассмотреть вопрос о эвакуации и выезде граждан этих стран.

Именно в этой связи нами была направлена нота в КНР, сейчас прорабатываем вопрос об эвакуации наших студентов из Уханя, там 98 наших студентов. Идет обзвон со студентами и в зависимости от их количества, пожелавших, то будем прорабатывать отправку спецборта. Получение дипразрешения находится на стадии согласования с Китаем, - заключил Нурышев.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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