Казахстан изменил требования по оформлению виз для граждан КНР

В настоящее время на территории КНР находятся 1300 наших граждан, из них 635 туристов, находящиеся в Хайнане.

Первый вице-министр иностранных дел Шахрат Нурышев сообщил, что после вспышки коронавируса в Китае были усилены требования по оформлению виз для граждан КНР, передает корреспондент zakon.kz.

Наше посольство в КНР и генеральное консульство усилило требование по оформлению виз для граждан КНР в части истребования справок о состоянии здоровья. Во-вторых, решением правительства временно был приостановлен режим 72-часового безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана, — сообщил Нурышев.

Кроме того, по его словам, в настоящее время принято решение приостановить оформление электронных виз по прибытию в аэропорт для граждан КНР.

В случае закрытия границы мы не сможем обеспечить полностью вывоз наших граждан. В настоящее время, по нашим данным, на территории КНР находятся 1300 наших граждан, из них 635 туристов, находящиеся в Хайнане, 204 - сотрудники посольства и генерального консульства, а также 445 граждан Казахстана, находящихся на территории КНР, — проинформировал первый вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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