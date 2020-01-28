Куда обращаться с симптомами на коронавирус

Если у вас есть симптомы, вы можете без прикрепления прийти в медучреждение по району проживания.

Если у вас есть симптомы острых ретровирусных заболеваний – обращайтесь в поликлинику, стационары или скорую помощь. С таким призывом обратились к жителям и гостям Нур-Султана представители системы здравоохранения во время брифинга в акимате, передает корреспондент zakon.kz.

Коронавирус 2019 года вызывает у человека заболевания схожее с острым респираторным заболеванием. Симптомы - боли в горле, чиханье, насморк, кашель, отдышка, температура выше 37 градусов и выше, рвота, жидкий стул. Если вы контактировали с пациентом у которого есть подозрения на коронавирусную инфекцию или уже подтвержден диагноз , необходимо наблюдать за своим здоровьем в течении 14 дней от последнего контакта с пациентом. Если появились вышеперечисленные симптомы, необходимо сразу же обратиться в ближайшую поликлинику. На данный момент поликлиники работают с 8 утра до 8 вечера ежедневно.

Прежде чем выйти в общественные места, если у вас есть симптомы респираторного заболевания, нужно надеть разовую маску. Ее можно носить в течение 3-х часов. Для профилактики заражения коронавирусом и вирусами других респираторных инфекций, в том числе гриппа, необходимо ежедневно соблюдать простые гигиенические навыки: частое мытье рук с мылом, если это недоступно, пользоваться кожными антисептиками. Не употреблять в пищу продукты животного происхождения без термической обработки, стараться не касаться верхних дыхательных путей, носа, глаз немытыми руками. Избегать тесных контактов с больными вирусными инфекциями, соблюдать этикет при чиханье и кашле: прикрывать нос и рот разовыми салфетками, затем ее необходимо поместить в полиэтиленновый пакет, крепко его завязать и утилизировать, - рассказала главный внештатный врач инфекционист Управления общественного здравоохранения Сауле Атыгаева.

Кроме того, врачи рекомендуют оставаться дома, если вы заболели, а при посещении общественных мест, в том числе медучреждений, пользоваться масками.

Желательно не заниматься самолечением и при появлении первых симптомов респираторной инфекции как можно раньше обратиться за медпомощью. В вечернее и ночное время нужно обращаться в стационары города, либо в скорую помощь, - добавила она.

Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, в свою очередь, обратила внимание, что пациенты с респираторными заболеваниями могут обратиться в поликлинику по месту проживания, даже без прикрепления.

Если есть у вас есть симптомы и вы не прикреплены к какой-то поликлинике, или прикреплены не там, вы можете просто прийти в медучреждение по району проживания, обращаетесь в регистратуру, говорите, что у вас симптомы респираторного заболевания и вас проводят в фильтр-кабинет, а потом уже будут заниматься всеми остальным, - сказала она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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