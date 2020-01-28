В Казахстане раньше регистрировали коронавирус

Во всем мире проводятся аналогичные меры усиления контроля за распространением коронавирусной инфекции – Бейсенова.

Ни одна страна в мире не закрыла границу с Китаем. Даже при выявлении завозных случаев коронавируса. А потому речи об ограничении авиасообщения не стоит. Об этом сегодня на пресс-конференции в Нур-Султане рассказала и.о руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Ни одна страна в мире не закрыла границу с Китаем, в том числе те, где были зарегистрированы завозные случаи коронавируса не закрыла границу с Китаем. Стоит отметить, что во всем мире проводятся аналогичные меры усиления контроля за распространением коронавирусной инфекции, - сообщила она.

Говоря об алгоритме контроля за вирусом, Бейсенова пояснила, что в первую очередь это контроль за въезжающими из Китайской Народной Республики. А потому в стране усилен контроль температуры тела за всеми прибывающими на борту самолета и в самом аэропорту.

Это двойной температурный контроль. В случае выявления повышенной температуры мы человека уводим на обследование. И, самое главное, мы проводим мониторинг за всеми лицами, которые прибыли на территорию Нур-Султана в течение последних 20 дней для того, чтобы выяснить их статус здоровья. Это на ежедневной основе у нас происходит, - сообщила она.

Списки прибывающих иностранцев в столицу Казахстана Управлению общественного здравоохранения передают из МВД РК. Там есть сведения об их месте проживания, номера телефонов, адреса работы (если таковая имеется).

Управление общественного здравоохранения и они проводят работу по мониторингу их состоянием здоровья. В течение 14 дней мы обязаны их контролировать и вести наблюдение для того, чтобы не упустить момент выявления коронавируса. У них инкубационный период может закончиться и на последний день. Поэтому индивидуально по каждому работаем, - сказала она.

Стоит отметить, на данный момент ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане с 2011 года не зарегистрировано. В стране коронавирус был выявлен ранее – в 2002 году и 2011 годах.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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