В Казахстане приостановили 72-часовой безвизовый режим пребывания для граждан Китая
Данный режим приостановлен до 1 июля 2020 года.
Фото : zakon.kz28 января 2020, 14:29
Глава правительства Аскар Мамин подписал постановление от 27 января 2020 года о приостановлении действия пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, передает zakon.kz.
Так, до 1 июля 2020 года в РК приостановлено действие пункта 26-1 Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК для граждан КНР, следующих транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Тараза в части действия семидесятидвухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из Казахстана.
Постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Как сообщил ранее первый вице-министр иностранных дел Шахрат Нурышев, после вспышки коронавируса в Китае были усилены требования по оформлению виз для граждан КНР.
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