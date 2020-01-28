Дом накренился в Алматы: как будут исправлять ошибки горе-строителей

Специалистами выявлен ряд нарушений и отклонений от проектных решений при строительстве данного дома.

По каким причинам накренился жилой дом №179 в алматинском микрорайоне Зерделі-6 (ранее микрорайон Алгабас), насколько критична сложившаяся ситуация, и могут ли его жители рассчитывать на безопасное проживание в своих квартирах, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал Управляющий директор по производству АО "КазНИИСА", кандидат технических наук Ералы Шокбаров.

- Ералы Мейрамбекович, ранее жильцы данной многоэтажки в общении с журналистами высказывали опасения за свою безопасность и называли разные цифры произошедшего крена здания. Насколько сантиметров на самом деле накренился дом и обоснованы ли опасения его жителей?

- Нами проводятся обследования и ведется мониторинг по дому №179 в микрорайон Зерделі-6 с 12 декабря 2019 года. Два раза в день снимаются показания приборов по 10 точкам, и данные мониторинга отправляются в горакимат, в управление строительства и в нашу организацию.

По данным на 27 января 2020 года, осадка идет в сторону северо-запада, и на сегодняшний день отклонение от вертикали составляет 310 миллиметров (то есть 31 сантиметр) – северо-западный угол, и 290 миллиметров (29 сантиметров) – юго-западный угол.

Но я хочу пояснить, что мониторинг, который ведется ежедневно, замеряет именно просадку дома, и там речь идет о миллиметрах, и нет больших отклонений от нормы. Мы же при обследовании замерили вертикальность дома. В каком состоянии он сейчас находится, и получили указанные выше цифры. То есть по геодезическому мониторингу существуют такие понятия, как предельная деформация основания дома (там идет речь о миллиметрах), и отклонение от вертикали. И именно здесь идет речь об отклонении в десятки сантиметров.

Также хочу отметить, что динамики, то есть ухудшения ситуации с 12 декабря прошлого года нет. Дом, в каком состоянии тогда был, так и стоит. Но, чтобы люди не волновались за свою безопасность, всех жильцов данного дома выселили. Хотя, когда с 2016 по 2018 годы мы укрепляли и усиливали другие шесть домов в этом микрорайоне, где сложилась аналогичная ситуация, жильцы продолжали там проживать.

- Каковы основные причины крена данного жилого дома?

- Основная причина крена дома №179 – невыполненные водозащитные мероприятия. То есть неправильно выполнена вертикальная планировка территории, обеспечивающая сток дождевых, талых, поливочных вод и канализации. А также прокладка водопроводов и специальных каналов водоотведения. В итоге все эти воды попадали в грунты основания и из-за постоянного накапливания влаги в грунте под домом из внешних источников произошла деформация дома. Но это только одна из причин.

Также там выявлен ряд нарушений и отклонений от проектных решений. Например, обратная засыпка пазух котлована выполнена с нарушением норм, с использованием строительного мусора, без уплотнения. То есть, когда под дом готовят фундамент, необходима обратная засыпка. И так как на данном участке грунты просадочные, там делается глиняный замок и суглинок с последующим уплотнением каждые 30 сантиметров. Это делается для того, что бы какие-то воды не попали под основание фундамента. Но при вскрытии фундамента дома нам всего этого не удалось обнаружить. То есть там находился строительный мусор. Также вместо уплотнения грунтовой подушки под основанием по проекту было 1,5 метра, а по факту – 1,1 метр.

Кроме того, был выявлен еще ряд нарушений, которые были подробно описаны в нашем заключении. Это и вызвало деформацию основания этого жилого дома.

- Но если при возведении дома были нарушены нормы строительства, то, наверное, можно и нужно привлечь строительную организацию к ответственности?

- Дело в том, что мы не занимаемся выявлением виновных. Для этого есть специальные органы, которые этим занимаются. Но на последнем заседании, когда мы презентовали наше заключение, представитель прокуратуры сказал, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело. И следствие уже началось. Но, повторюсь, перед нами не стоит задача определить, кто виноват. Мы обследуем здание, делаем заключение и даем решение, как его восстановить. А кто виновен, или не виновен - пусть определяют другие инстанции.

- Какие меры будут предприняты для исправления ситуации, то есть выравнивания здания?

- Сейчас нами проведено обследование и даны рекомендации по выравниванию данного дома. И выравнивание дома состоит из девяти этапов. Первая из основных рекомендаций – это устройство противофильтрационного экрана по периметру фундаментной подушки этого жилого дома. То есть будут буриться скважины диаметром 110 миллиметров и 1 000 -1 200 миллиметров глубиной. Туда будет закачиваться цемент с добавлением жидкого стекла. После этого будет производиться выемка грунта, чтобы выровнять этот жилой дом.

- Но насколько долговечен такой "ремонт"? Не возникнет ли подобная ситуация с креном дома вновь через определенное время?

- После усиления основания дома в течение года будет вестись мониторинг здания. Если смотреть по тем домам, которые мы усилили с 2016 по 2018 годы, в течение года динамики вообще не наблюдалось. И после этого мы дали свое заключение и прекратили мониторинг.

Но хочу отметить, что при усилении основания фундаментов, мы после выравнивания дома с выемкой грунтов, вокруг основания фундамента дома устанавливаются буронабивные сваи длиной 14 метров и диаметром 50 сантиметров. Этот грунт вынимается, туда опускается заранее подготовленный каркас, а потом заливается бетон. То есть эти буронабивные сваи будут опираться на твердый грунт на глубине 14 метров. После этого сверху заливается дополнительный ленточный фундамент (ростверк). А арматура существующего фундамента будет оголена на высоту 70-80 сантиметров, чтобы связать его с вновь устанавливаемый фундаментной подушкой. И все это будет заново монолитно залито армированным бетоном, чтобы в последующем связать всю конструкцию с установленными сваями. После этого дом уже будет опираться, скажем так, не на плитные фундаменты, а именно на сваи.

То есть этим практически исключается его повторная просадка.

- И сколько времени займет ремонт?

- Это зависит от того, кто будет его выполнять. Но все этапы работы по укреплению и усилению дома будут контролироваться нами. И нами будет вестись научно-техническое сопровождение. То есть туда входит разработка проекта по нашим рекомендациям, его согласование и утверждение. И лишь после этого начнутся работы по усилению дома. Я думаю, что в целом все это должно занять до трех месяцев.

- Проверяются ли другие дома в этом микрорайоне на наличие подобных проблем?

- В этом году акиматом города Алматы было выдвинуто решение обследовать все 32 дома в этом микрорайоне, независимо от того был он ранее усилен или нет. Потому что в 2016-2018 годах, когда мы их усиливали, то верхние части домов не обследовали. То есть основание усилили, и на этом закрыли эту тему.

Но теперь мы обследуем у всех домов и верх, и низ. И дому №179 даны еще рекомендации по верху. То есть будут проводиться мероприятия по усилению, по заделке трещин. Но все эти работы будут производиться после выравнивания дома. Потому что при его выравнивании мы не знаем, как себя поведет дом. И чтобы двойную работу не делать, решено сначала выровнять дом, и только после этого изучить трещины на здании, разработать рекомендации по их устранению, и запустить туда людей, которые будут проводить ремонтно-восстановительные работы по несущим конструкциям.

Напомним, 10 декабря в 21:10​ оперативному ​ дежурному​ Управления кризисными ситуациями ДЧС от мужчины, проживающего по адресу Алатауский район, мкр. Зердели-6, д. 1/179 поступило сообщение о крене 9-ти этажного жилого дома. В этой связи ​ была организована рабочая группа из числа государственных заинтересованных органов с выездом по указанному адресу. 14 декабря на просьбы жителей о переселении Бакытжан Сагинтаев заверил, что акимат уже готов решить этот вопрос. Так, жители 72 квартир дома №179 микрорайона "Зердели-6" Алатауского района получили средства для аренды квартир до полного разрешения ситуации. В итоге жильцы дома были выселены, и до настоящего времени производится обследование данного дома.

Владимир Демидов

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